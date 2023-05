José Mourinho pode carimbar, esta quinta-feira, mais uma presença numa final europeia. Depois da vitória por 1-0 no Olímpico, a Roma desloca-se à Alemanha para defrontar o Bayer Leverkusen, a partir das 20h00, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa.

À mesma hora, no Sánchez Pizjuán, Sevilha e Juventus, que empataram a uma bola na semana passada, discutem a outra vaga no derradeiro duelo.

É dia de decisões também na Liga Conferência, com o AZ a receber o West Ham e a Fiorentina a jogar em casa do Basileia.

Nota ainda para o jogo em atraso na Premier League, que envolve duas das maiores surpresas da temporada e pode ser decisivo nas contas da qualificação para as competições europeias. Às 19h30, o Newcastle recebe o Brighton.

A AGENDA DESTA QUINTA-FEIRA

Liga Europa, meias-finais, 2.ª mão

Bayer Leverkusen, Ale - Roma, Ita, 20:00 (SIC)

Sevilha, Esp - Juventus, Ita, 20:00 (SportTV2)

Liga Conferência Europa, meias-finais, 2.ª mão

AZ Alkmaar, Hol - West Ham, Ing, 20:00 (SportTV4)

Basileia, Sui - Fiorentina, Ita, 20:00 (SportTV5)

Liga inglesa, jogo em atraso da 25.ª jornada

Newcastle - Brighton, 19:30 (Eleven 1)

Apresentação do Torneio Lopes da Silva, com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Guarda, às 18:00.

Prossegue julgamento do comentador desportivo Pedro Guerra, acusado por dois crimes de difamação e um crime de ofensa a organismo contra o FC Porto, o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, e o dirigente Luís Gonçalves, no Juízo Local Criminal do Porto, Juiz 1, às 09:30.

Em causa estão declarações do comentador, em 2018, no programa "Prolongamento", da TVI.

Andebol

Liga dos Campeões, quartos de final, 2.ª mão

Kielce - Veszprem, 17:45

Barcelona - GOG, 19:45

Basquetebol

NBA, play-off, finais, 2.º jogo

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers, 01:30 (dia 19 em Lisboa, SportTV1)

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (UAE Emirates)

12.ª etapa: Bra - Rivoli, 179 km