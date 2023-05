O futebol não pára.



Esta terça-feira há mais jogos para acompanhar. Desde logo, à 14h00, Portugal vai jogar a continuidade no Europeu de sub-17 frente à França, num duelo que vai ser acompanhado pelo Maisfutebol.



Em Espanha há três encontros da 36.ª jornada com destaque para a receção do Celta de Carvalhal ao Girona e para a visita do campeão Barcelona a Valladolid. Ao fim da tarde, entra também em campo o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, frente ao Al Shabad numa partida que o nosso jornal vai seguir AO MINUTO.



Para o fim do dia está reservado novo duelo do play-off das meias-finais da Liga de basquetebol entre FC Porto e Sporting, no Dragão Arena.



Nota ainda para a 16.ª etapa do Giro, prova que conta com a participação do português João Almeida.





O que há para seguir esta terça-feira:



EUROPEU DE SUB-17



Grupo C:



França-Portugal, 14h00 (RTP1)

Alemanha-Escócia, 14h00



MUNDIAL SUB-20



2.ª jornada



Grupo A



Uzbequistão-Nova Zelândia, 19h00

Argentina-Guatemala, 22h00

Grupo B



EUA-Fiji, 19h00

Equador-Eslováquia, 22h00



36.ª JORNADA DA LIGA ESPANHOLA



Celta de Vigo-Girona, 18h00 (Eleven 1)

Real Sociedad - Almeria, 18h30 (Eleven 2)

Valladolid - FC Barcelona, 21h00 (Eleven 1).

ARÁBIA SAUDITA, 28.ª jornada:

Al Nassr-Al Shabad, 19h30

At Ittihad-At Batin, 19h30

1.ª MÃO DAS MEIAS-FINAIS DA TAÇA REVELAÇÃO:

Estoril Praia - Benfica, 11h00

Sporting de Braga - Estrela da Amadora, 16h30.

BASQUETEBOL

Liga, 3.ª fase, play-off, meias-finais, 2.º jogo:

FC Porto - Sporting, 19h00

CICLISMO

16.ª etapa da Volta a Itália entre Sabbio Chiese e Monte Bondone (203km). Tirada importante na luta do português João Almeida (UAE Emirates) na luta pela camisola rosa;