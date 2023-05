O futebol não pára.



Em Itália é dia de decisões com a final da Taça entre Fiorentina e Inter de Milão, a partir das 20h00, um jogo que o Maisfutebol vai seguir. Na Premier League há um jogo para acertar calendário com o campeão inglês Man. City a visitar a casa do Brighton, no sul de Inglaterra.

Em Espanha há cinco jogos agendados para esta quarta-feira com destaque para o duelo do Real Madrid contra o Valladolid e para a deslocação do Atlético de Madrid à Catalunha.



Esta uma quarta-feira de decisões no hóquei patins com os segundos jogos das meias-finais, ambos agendados para as 20h00. O FC Porto defronta o Benfica enquanto o Óquei de Barcelos mede forças com o Sporting, dois encontros que vão ser seguidos pelo Maisfutebol.



Nota ainda para a 17.ª etapa do Giro, prova que tem o português João Almeida no segundo lugar da classificação geral.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUARTA-FEIRA



Final da Taça Itália, no Olímpico de Roma



Inter Milão - Fiorentina, 20h00 (SportTV1)



Liga espanhola, 36.ª jornada



Real Madrid - Rayo Vallecano, 18h30 (Eleven 2)

Elche - Sevilha, 18h30 (Eleven 3)

Villarreal - Cádiz, 18h30 (Eleven 4)

Betis - Getafe, 21h00 (Eleven 3)

Espanyol - Atlético de Madrid, 21h00 (Eleven 2).

Premier League, jogo em atraso da 32.ª jornada



Brighton - Manchester City, 20h00 (Eleven 1)

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, meias-finais, 2.º jogo:

FC Porto - Benfica, 20h00

Óquei de Barcelos - Sporting, 20h00.

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (UAE Emirates) na 17.ª etapa que vai ligar Pergine Valsugana a Caorle;

Prossegue Campeonato do Mundo sub-20 Argentina2023, em Buenos Aires;

Fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo C:

Senegal - Israel, 19:00

Japão - Colômbia, 22:00

Grupo D:

Itália - Nigéria, 19:00

Brasil - República Dominicana, 22:00.