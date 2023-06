No dia da final da Taça de Portugal, cai o pano na Liga espanhola e na Serie A.



Os olhos vão estar postos no Jamor, a partir das 17h15, com o duelo entre Sp. Braga e FC Porto. O Maisfutebol vai contar-lhe tudo sobre a partida a partir do Estádio Nacional.



Os derradeiros jogos das duas competições estão agendados para este domingo. Em Espanha, o Celta de Vigo, de Carvalhal e Paciência, luta pela permanência na receção ao Barcelona, agendada para as 17h30. Se o Barcelona já celebrou o título, Atlético e Real Madrid jogam pelo segundo lugar nesta última ronda.



Por sua vez, em Itália, é dia de decisões na luta pela manutenção e pela qualificação para a Liga Europa. Há seis jogos para seguir com destaque para a Roma, de Mourinho e Patrício, que vai tentar acabar nos seis primeiros lugares.



Na Turquia há dérbi de Istambul entre o campeão Galatasaray e o Fenerbahçe, de Jesus e Miguel Crespo.



Este domingo há também o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 que o Maisfutebol vai seguir a partir das 14h00. Uma hora depois, começa o jogo cinco da meia-final do campeonato nacional de hóquei patins entre Benfica e FC Porto, na Luz.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE DOMINGO:



Final da Taça de Portugal



Sp. Braga-FC Porto, 17h15 (RTP1 e SportTV1)



Espanha

Maiorca - Rayo Vallecano, 17:30

Real Sociedad - Sevilha, 17:30 (Eleven 5)

Real Madrid - Athletic Bilbau, 17:30 (Eleven 3)

Villarreal - Atlético de Madrid, 17:30 (Eleven 4)

Osasuna - Girona, 17:30 (Eleven 6)

Betis - Valência, 20:00 (Eleven 6)

Celta de Vigo - FC Barcelona, 20:00 (Eleven 2)

Valladolid - Getafe, 20:00

Elche - Cádiz, 20:00

Espanyol - Almeria, 20:00.





Itália

Nápoles - Sampdoria, 17:30 (SportTV2)

Atalanta - Monza, 20:00 (SportTV6)

Lecce - Bolonha, 20:00

AC Milan - Verona, 20:00 (SportTV2)

Roma - Spezia, 20:00 (SportTV3)

Udinese - Juventus, 20:00 (SportTV1).

Turquia



Galatasaray-Fenerbahçe, 17h30

Liga feminina, play-off, 1.ª mão:

Marítimo - Futebol Benfica, 11h00.

Mundial sub-20 Argentina2023:

Quartos de final:

República da Coreia - Nigéria, 18:30

EUA - Uruguai, 22:00.

HÓQUEI

Campeonato Nacional, play-off, meias-finais, 5.º jogo:

Benfica - FC Porto, 15:00.



Basquetebol final do campeonato nacional



Benfica - Sporting, 19h00.





Fórmula 1



Grande Prémio de Espanha, 8.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Barcelona, às 14:00 (horas de Lisboa, SportTV4).