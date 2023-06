A época está perto do final, mas ainda há jogos nas principais ligas europeias para acompanhar.



Na Alemanha, o Estugarda joga a segunda mão do play-off da Bundesliga. A equipa de TT e Gil Dias parte com uma vantagem de 3-0 para o segundo jogo, em Hamburgo.



Durante esta segunda-feira, vai decorrer uma sessão especial de apresentação dos resultaldos da oferta pública de subscrição e oferta de troca «FC Porto SAD 2023-2026» que contará com a presença dos representantes do conselho de administração da Euronext e da SAD portista.



Prossegue ainda o torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, com jogos dos oitavos de final dos quadros masculino e feminino.





O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA SEGUNDA-FEIRA:



Play-off da Bundesliga



Hamburgo-Estugarda, 19h30 (Eleven1)



Ténis



Jogos dos oitavos de final dos quadros feminino e masculino de Roland Garros, segundo Grand Slam da época que decorre em Paris;



SAD do FC Porto

Sessão especial de apresentação de resultados da oferta pública de subscrição e oferta de troca "FC Porto SAD 2023-2026", com a presença de representantes do conselho de administração da Euronext e da FC Porto SAD, nas instalações da Euronext no Porto, Avenida da Boavista, 3433.

No final da sessão, a Euronext e a FC Porto SAD estão disponíveis para responder às questões da comunicação social.