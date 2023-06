A final do campeonato nacional de hóquei em patins prossegue esta quarta-feira, com o jogo 3. Depois de o Sporting, no domingo, ter vencido o Benfica no Pavilhão João Rocha, a eliminatória ficou empatada.

O jogo 3 está marcado para as 20h00, desta vez na Luz.

Também esta quarta-feira, a seleção portuguesa continua a preparação do jogo com a Bósnia e Herzegovina, enquanto os sub-21 treinam na Cidade do Futebol, com os olhos no Europeu da categoria.

A «final four» da Liga das Nações também arranca esta quarta-feira nos Países Baixos, com os neerlandeses a receberem a Croácia. Quem vencer, vai defrontar Espanha ou Itália.

Nota ainda, nas modalidades, para o jogo da seleção nacional de andebol, na Turquia, a contar para a European Golden League.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Seleção AA

Conferência de imprensa de um jogador, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 17:15, seguida de treino, às 18:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Seleção portuguesa de sub-21

Conferência de imprensa de um jogador, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 18:10, seguida de treino, às 18:30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Liga das Nações

Meias-finais

Países Baixos - Croácia, 19:45 (SportTV1)

Fase de apuramento para a Taça de África das Nações 2023 (CAN2023), 5.ª jornada

Grupo A:

São Tomé e Príncipe - Guiné-Bissau, 17:00

Grupo D:

Guiné (Conacri) - Egito, 19:00

Grupo G:

Sudão do Sul - Gâmbia, 14:00

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, final, 3.º jogo

Benfica - Sporting, 20:00.

Andebol

European Golden League, Pool A

5.ª jornada:

Roménia - Dinamarca (Brasov), 17:00 locais (15:00 em Lisboa)

Turquia - Portugal (Ancara), 19:00 locais (17:00 em Lisboa)

Ciclismo

Volta à Suíça, com a participação de Rui Costa (Intermarché-Circus -Wanty)

Volta à Eslovénia, com a participação de Rui Oliveira (UAE Emirates)