Esta terça-feira é dia de seleção!

Depois do triunfo no último fim de semana diante da Bósnia, a equipa das Quinas volta a entrar em ação, para fechar o estágio de junho, desta feita fora de portas. Em Reiquiavique, Portugal mede forças com a Islândia a partir das 19h45, na quarta jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro 2024. O jogo da seleção nacional terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Além dos jogos do apuramento para o Euro, decorrem ainda alguns particulares entre seleções, com destaque para o Brasil-Senegal, em Alvalade, às 20h00, que também pode seguir AO MINUTO.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

Jogos de apuramento para o Europeu de 2024, 4.ª jornada

Grupo A:

Escócia - Geórgia, 19:45 (SportTV4)

Noruega - Chipre, 19:45

Grupo E:

Ilhas Faroé - Albânia, 19:45

Moldova - Polónia, 19:45

Grupo F:

Áustria - Suécia, 19:45

Estónia - Bélgica, 19:45 (SportTV2)

Grupo H:

Hungria - Lituânia, 19:45

Bulgária - Sérvia, 19:45

Grupo J:

Bósnia-Herzegovina - Luxemburgo, 19:45 (SportTV5)

Islândia - Portugal, 19:45 (RTP1)

Liechtenstein - Eslováquia, 19:45 (SportTV6)

Jogo particular, no Estádio José Alvalade

Brasil - Senegal, 20:00

Fase de apuramento para a CAN2023, 5.ª jornada

Grupo C:

Burundi - Namíbia, 14:00

Grupo D:

Etiópia - Maláui, 15:00

Grupo I:

Sudão - Mauritânia, 19:00

Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-21, de preparação para o Campeonato da Europa Geórgia/Roménia 2023:

Treino, no Estádio Paichadze, às 18:00 locais (15:00 em Lisboa)

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para a fase final do Mundial feminino Austrália e Nova Zelândia 2023:

Roda de imprensa com uma jogadora, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 09:30 (relvado 1), seguida de treino, às 10:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

Jogos particulares

Montenegro - República Checa, 17:00

Alemanha - Colômbia, 19:45 (SportTV3)

II Liga

Mariano Lopez, presidente do Académico de Viseu e da SAD, promove reunião com a comunicação social, para apresentação do projeto que se propõe desenvolver para o clube e para falar das novas equipas técnicas para o futebol profissional e para a equipa sub-23, no hotel Holiday Inn Lisboa, sala Porto Santo, Avenida António José de Almeida 28-A, às 10:00.

Andebol

Campeonato do Mundo de sub-21

Ronda preliminar, até 23

Grupo C

Portugal - Kuwait, 10:00 (Canal 11)

Brasil - Costa Rica, 16:15