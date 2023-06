Arranca esta sexta-feira a oitava prova do Mundial de MotoGP, novamente com Miguel Oliveira em ação e com os treinos livres a decorrerem de manhã e ao início da tarde.

No que toca ao futebol, a seleção de sub-21 continua em estágio em Tbilisi, enquanto a seleção feminina dá seguimento à preparação para a fase final do Mundial feminino na Austrália e na Nova Zelândia.

Também esta sexta-feira, vai ser eleito o presidente da mesa da Assembleia-Geral da Liga, depois da renúncia de Mário Costa, que está a ser investigado por suspeitas de tráfico de seres humanos.

A AGENDA DESTA SEXTA-FEIRA

Seleção portuguesa de sub-19

Treinos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 10:30 e às 17:30

Seleção portuguesa feminina

Roda de imprensa com uma jogadora, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 09:30 (relvado 1), seguida de treino, às 10:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

Seleção portuguesa de sub-21

Treino, no Estádio Meskhi, às 18:00 locais (15:00 em Lisboa)

Assembleia-Geral ordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), para eleição intercalar do presidente da mesa da Assembleia-Geral para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27, no auditório João Aranha, sede da LPFP, no Porto, entre as 10:00 e as 12:00.

Automobilismo

Mundial de Fórmula E, 12.ª prova, com a participação de António Félix da Costa, em Portland, nos Estados Unidos

Treinos livres, 01:00 (dia 24 em Lisboa)

6 Horas de Glen, 6.ª prova do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA), com a participação de Filipe Albuquerque, no Watkins Glen International

Treinos livres, às 21:30

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio dos Países Baixos, 8.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Assen, nos Países Baixos

Moto3, treinos livres, às 08:00 (SportTV4) e 12:15 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 08:50 (SportTV4) e 13:05 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 09:45 (SportTV4) e 14:00 (SportTV4)

MotoE: Grande Prémio dos Países Baixos, 4.ª prova do Mundial, no circuito de Assen, até 24.

Andebol

Torneio 4 Nações feminino de sub-19

Portugal - Alemanha, 17:30

Espanha - França, 20:00

Campeonato do Mundo de sub-21

Ronda preliminar:

Grupo C, em Hanover (horas de Lisboa):

Kuwait - Costa Rica, 14:30

Portugal - Brasil, 19:15 (Canal 11)

Basquetebol

Torneio Internacional de Barcelos, com a participação da seleção portuguesa feminina sub-18

Espanha - República Checa, 19:00

3x3 Women's Series, etapa de Orleans, com a participação da seleção portuguesa feminina

Pool D:

Portugal - Espanha, 15:15 locais (14:15 em Lisboa)

Países Baixos - Portugal, 18:45 (17:45 em Lisboa)

Ciclismo

Campeonato Nacional de ciclismo de estrada, em Mogadouro

Contrarrelógios individuais, com partida na Avenida Regimento dos Comandos:

paraciclistas, femininas (sub-23, elite e masters) e masculinos de sub-23, 21,5 km, às 11:00

elite masculina, 33,6 km, às 13:00