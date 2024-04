Jogo grande, jogo histórico. Hoje é dia de noite europeia na Luz. O Benfica recebe o Marselha na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, às 20h, numa fase da competição que tem outros três grandes duelos à mesma hora. A saber: o Milan-Roma, o Liverpool-Atalanta e o Leverkusen-West Ham.

Na Liga Conferência, também há também quatro jogos dos quartos de final, com portugueses em ação.

Esta quinta-feira, é dia também de Ruben Amorim fazer a antevisão ao jogo em que o líder Sporting vai defrontar o Gil Vicente, em Barcelos, na abertura da jornada 29 da Liga.

Noutros desportos, esta noite há quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, com cinco equipas portuguesas em ação: Benfica, FC Porto, Sporting, Oliveirense e Óquei de Barcelos.

Destaque ainda para as ações de campanha dos candidatos à presidência do FC Porto, numa altura em que faltam pouco mais de duas semanas para as eleições.

AGENDA PARA ESTA QUINTA-FEIRA

Liga Europa, 1.ª mão dos quartos de final

Benfica-Marselha, 20h00 (SIC/SportTV1)

AC Milan-Roma, 20h00 (SportTV3)

Liverpool-Atalanta, 20h00 (SportTV2)

Bayer Leverkusen-West Ham, 20h00 (SportTV4)

--

Liga Conferência, 1.ª mão dos quartos de final

Olympiakos-Fenerbahçe, 17h45 (SportTV3)

Plzen-Fiorentina, 17h45 (SportTV4)

Aston Villa-Lille, 20h00

Club Brugge-PAOK, 20h00

--

Conferência de imprensa do treinador do Sporting, Ruben Amorim, para antevisão ao jogo frente ao Gil Vicente, na sala de imprensa da Academia de Alcochete.

--

Conferência de imprensa do Gil Vicente, de antevisão ao jogo com o Sporting para a Liga, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, às 12:30.

--

Eleições FC Porto:

Apresentação da Direção Executiva do candidato André Villas-Boas, na sede de campanha, Rua de Agramonte, 176, no Porto, às 19:00

Sessão «Conversas com o Presidente», com Pinto da Costa, no auditório da Escola Secundária de Vila Verde, Rua Prof. Dr. José Bacelar de Oliveira, às 21:00.

--

Jogo particular da seleção portuguesa de futsal, no Pavilhão Multiusos de Odivelas:

Portugal - Eslovénia, 21:00.

--

Hóquei em patins - Liga dos Campeões, quartos de final, 2.ª mão:

Benfica, Por - Óquei de Barcelos, Por, 18:00 (BTV)

FC Porto, Por - Amatori Lodi, Ita, 20:00 (Porto Canal)

FC Barcelona, Esp - Sporting, Por, 20:30 locais (19:30 em Lisboa)

Oliveirense, Por - Trissino, Ita, 21:00.

--

Ténis

Prossegue o Masters 1000 de Monte Carlo