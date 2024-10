Hoje começa mais uma data FIFA e vários jogadores estão em trânsito para as respetivas seleções. Os clubes vão ficar por isso despidos e aproveitam para dar uns dias de descanso ao plantel. Mesmo assim, a vida continua e em Alvalade há uma Assembleia-Geral da SAD do Sporting para aprovar as contas anuais e deliberar sobre um ou vários empréstimos obrigacionistas.

AGENDA DO DIA:

Assembleia-Geral anual da Sporting SAD

Para deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas ao exercício findo em 30 de Junho de 2024 e sobre a proposta de aplicação de resultados, proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, e deliberar sobre a autorização para uma ou mais emissões obrigacionistas, entre outros assuntos, no Estádio José Alvalade, às 17:00

Concentração da Seleção Sub-21, no Hotel Sana Metropolitan, em Lisboa, até às 13:00

Treino, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 18:00

Liga feminina, 5.ª jornada:

Estoril - Sporting de Braga, 19:00