Após a vitória do FC Porto sobre o Moreirense por 3-0, o Sporting desloca-se até ao reduto do Gil Vicente com a certeza de que apenas o triunfo interessa para regressar à liderança da Liga. Como sempre, este encontro pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.

Destacar ainda a receção do Manchester United, de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot ao Bournemouth, assim como o grande jogo entre Tottenham e Liverpool.

CONFIRA AQUI A AGENDA COMPLETA PARA ESTE DOMINGO:

Futebol

Liga, 15.ª jornada:

Santa Clara-Sp. Braga, 17h (SportTV1)

Gil Vicente-Sporting, 20h30 (SportTV1)

--

Liga Italiana, 17.ª jornada:

Roma-Parma, 11h30 (SportTV3)

Veneza-Cagliari, 14h (SportTV3)

Atalanta-Empoli, 17h (SportTV3)

Monza-Juventus, 19h45 (SportTV3)

--

Liga Espanhola, 18.ª jornada:

Valência-Alavés, 13h (DAZN2)

Real Madrid-Sevilha, 15h15 (DAZN2)

Leganés-Villarreal, 17h30 (DAZN3)

Las Palmas-Espanhol, 17h30 (DAZN2)

Bétis-Rayo Vallecano, 20h (DAZN1)

--

Liga Alemã, 15.ª jornada:

Bochum-Heidenheim, 14h30 (DAZN6)

Wolfsburgo-Dortmund, 16h30 (DAZN4)

--

Liga Inglesa, 17.ª jornada:

Everton-Chelsea, 14h (DAZN3)

Fulham-Southampton, 14h (DAZN4)

Leicester-Wolverhampton, 14h (DAZN5)

Man. United-Bournemouth, 14h (DAZN1)

Tottenham-Liverpool, 16h30 (DAZN1)

--

Taça de França, 32 avos de final:

Saint-Étienne-Marselha, 13h45

L'Union Saint-Jean-Mónaco, 13h45

Bordéus-Rennes, 13h45

Lens-PSG, 20h

--

II Liga, 15.ª jornada:

Paços de Ferreira-Alverca, 11h (SportTV1)

Oliveirense-U. Leiria, 14h (SportTV+)

Torreense-Penafiel, 15h30 (SportTV2)

Benfica B-Felgueiras, 18h (BTV)

--

Basquetebol

Liga, 9.ª jornada:

Póvoa-Benfica, 15h

--

Futsal

Taça de Portugal, 4.ª eliminatória:

São João-Fundão, 15h30

Caxinas-Sporting, 18h45