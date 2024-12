O Arouca recebe o Gil Vicente esta noite, no jogo que marca o arranque da 16.ª jornada da Liga. A partir das 20h15, vai rolar a bola no tapete arouquense.

Entre as várias conferências de imprensa que vão decorrer esta sexta-feira, nota para a de Vítor Bruno, marcada para as 13h00 e que vai servir de lançamento ao jogo com o Boavista.

Lá por fora, continuam os jogos da Premier League, com destaque para o duelo entre Arsenal e Ipswich.

Decorre ainda, no Dubai, a 15.ª edição dos Globe Soccer Awards.

TUDO O QUE PODE VER ESTA SEXTA-FEIRA:

I Liga, 16.ª jornada

Arouca - Gil Vicente, 20:15 (SportTV1).

Liga inglesa, 18.ª jornada

Brighton - Brentford, 19:30 (DAZN2)

Arsenal - Ipswich, 20:15 (DAZN1).

TL 15.ª edição dos Globe Soccer Awards, no Hotel Atlantis, The Palm, Dubai.

Estão nomeados para jogador do ano, entre outros, Viktor Gyökeres (Sporting), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Vitinha (PSG).

Vitinha é também candidato a melhor médio e João Neves a jovem promessa.

Estão ainda na lista de nomeações Jorge Mendes (melhor agente) e Hugo Viana e Luís Campos (melhores diretores desportivos) e o clube Sporting (melhor clube).