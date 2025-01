Rui Borges e Bruno Lage fazem a antevisão ao jogo entre Sporting e Benfica, marcado para este sábado e que vale o primeiro título de 2025, a Taça da Liga.

A conferência do técnico leonino está marcada para as 12h30 na Academia Cristiano Ronaldo, sendo que uma hora depois, Bruno Lage fala também aos jornalistas no Centro de Estágios do Seixal, a partir das 13h30.

Lá fora, o Aston Villa e o West Ham medem forças para a 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra e destaque ainda para o jogo entre Dortmund e Bayer Leverkusen, que abre a 16.ª jornada da Liga alemã.

CONFIRA AQUI A AGENDA COMPLETA PARA ESTA SEXTA-FEIRA:

Futebol

Treino da equipa do Sporting, na Academia Cristiano Ronaldo, às 10h30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Conferência de imprensa do treinador Rui Borges, de antevisão ao jogo com o Benfica para a Taça da Liga, na sala de imprensa da Academia Cristiano Ronaldo, às 12h30.

Treino da equipa do Benfica, no Centro de Estágios do Seixal, às 11h30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social) seguido da conferência de imprensa do treinador Bruno Lage, de antevisão ao jogo com o Sporting para a Taça da Liga, às 13h30.

Taça de Inglaterra, 3.ª eliminatória:

Aston Villa-West Ham, 20h (SportTV1)

Liga francesa, 17.ª jornada:

Nantes-Mónaco, 18h (SportTV2)

Auxerre-Lille, 20h (SportTV2)

Liga italiana, 20.ª jornada:

Lazio-Como, 19h45 (SportTV6)

Liga espanhola, 19.ª jornada:

Rayo Vallecano-Celta de Vigo, 20h (DAZN2)

Liga alemã, 16.ª jornada:

Dortmund-Bayer Leverkusen, 19h30 (DAZN1)

Liga feminina, 12.ª jornada:

Torreense-Benfica, 19h

Andebol

Torneio de França, em Estrasburgo:

França-Portugal, 20h10 (horas de Lisboa)

Fórmula E

2.ª prova, com a participação de António Félix da Costa, na Cidade do México:

Treinos livres, às 23h