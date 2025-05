Chegou o dia de Ruben Amorim: o Manchester United entra esta noite em campo, a partir das 20 horas, no Estádio de San Mamés, em Bilbao, para disputar a final da Liga Europa.

Frente ao Tottenham, a equipa de Ruben Amorim não tem em jogo apenas um troféu: tem em jogo também a entrada direta na próxima Liga dos Campeões, o que para o clube é um objetivo fundamental.

Para além da final da Liga Europa, esta quarta-feira vamos ter também Cristiano Ronaldo em campo, na Liga Saudita, tal como Otávio e Ruben Neves (Cancelo está lesionado), e vamos ter o play-off de descida da Liga Francesa.

COISAS:

Final da Liga Europa, no Estádio de San Mamés:

Tottenham, Ing - Manchester United, Ing, 20:00 (SportTV 5)

Liga Saudita:

Al Nassr-Al Khallej, 17:10 (SportTV 1)

Al Wedha-Al Hilal, 19:00 (SportTV 3)

Liga Francesa, play-off de despromoção:

Metz-Reims, 19:00 (SportTV 4)

Sporting:

Treino de adaptação ao relvado do Jamor, 11:00

Conferência de imprensa da Polícia de Segurança Pública (PSP):

No âmbito do jogo da final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting, no relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, às 10:00

World Sevens Football (W7F), torneio de futebol sete feminino, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril:

Benfica, Por - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00

Football Leaks:

Prossegue julgamento do segundo processo contra Rui Pinto, no Juízo Central Criminal de Lisboa, às 09:30

Campeonato Nacional, play-off, quartos de final, 2.º jogo:

Sporting de Tomar - Benfica, 21:00

Sanjoanense - Sporting, 21:00

Juventude Pacense - FC Porto, 21:00

Oliveirense - Óquei de Barcelos, 21:00

NBA, play-off, finais, 1.º jogo:

New York Knicks - Indiana Pacers, 01:00 (dia 22 em Lisboa, SportTV1).