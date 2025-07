É domingo e o mundo do desporto não pára: no autómodro de Brno, na Chéquia, há corrida de Moto GP, com a participação de Miguel Oliveira, a partir das 13 horas. Já em França, prossegue o Tour, desta vez com a 15.ª etapa, num distância de praticamente 170 quilómetros.

Há ainda vários jogos particulares de futebol, enquanto as equipas vão preparando a nova época, para seguir ao longo dia.

TUDO O QUE VAI ACONTECER:

Volta a França:

15.ª etapa: Muret - Carcassonne, 169,3 km

MotoGP: Grande Prémio da Chéquia, no Autódromo de Brno:

MotoGP, warm up, às 08:40 (SportTV4)

Moto3, corrida, às 10:00 (SportTV4)

Moto2, corrida, às 11:15 (SportTV4)

MotoGP, corrida, às 13:00 (SportTV4)

Jogo-treino, no Estádio Municipal do Fontelo (à porta fechada):

Académico de Viseu - Benfica B, 10:30.

Termina torneio de verão do Varzim;

Vizela-Varzim, jogo de 3.º e 4,º lugar, 16:00

V. Guimarães-AVS, final, 19:00

Jogo-treino do Casa Pia, no Estádio Pina Manique (à porta fechada):

Casa Pia - Torreense, 10:00

Jogo-treino da equipa da União de Leiria, Estádio Municipal de Albufeira:

União de Leiria - Fenerbahçe (Tur), 20:00 (SportTV1)