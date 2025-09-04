Hoje vai ser notícia
Roberto Martínez antevê duelo frente à Arménia na Cidade do Futebol
Roberto Martínez faz, na manhã desta quinta-feira, a habitual antevisão ao encontro com a Arménia, a contar para a qualificação do Mundial 2026. O selecionador fala na Cidade do Futebol, antes da comitiva lusa seguir viajem para a Arménia, ao início da tarde.
Além disso, alguns encontros desta fase de qualificação jogam-se esta quinta-feira, com destaque para a visita da Espanha à Bulgária e o confronto entre Países Baixos e Polónia.
CONFIRA A AGENDA COMPLETA PARA ESTA QUINTA-FEIRA:
Futebol
Fase de qualificação para o Mundial 2026, zona europeia, 5.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):
Grupo A:
Eslováquia - Alemanha, 19:45 (SportTV5)
Luxemburgo - Irlanda do Norte, 19:45 (SportTV6)
Grupo E:
Geórgia - Turquia, 17:00 (SportTV1)
Bulgária - Espanha, 19:45
Grupo G:
Lituânia - Malta, 17:00
Países Baixos – Polónia, 19:45
Grupo J:
Cazaquistão - País de Gales, 15:00 (SportTV2)
Liechtenstein - Bélgica, 19:45 (SportTV4).
--
Jogos particulares (horas de Lisboa):
Noruega - Finlândia, 17:00 (SportTV3)
Gibraltar - Albânia, 17:00
Emirados Árabes Unidos - Síria, 17:30.
--
Liga de Elite Sub-20:
Portugal - República Checa, 18:30 (Estádio Nacional).
--
Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para os jogos com a Arménia e Hungria da fase de qualificação para o Mundial2026, na Cidade do Futebol, em Oeiras, até 10:
Conferência de imprensa, às 09:15
Treino, às 10:00.
Partida de Lisboa, às 14:30
Chegada a Yerevan, Arménia, às 23:30 locais (20:30, horas de Lisboa).