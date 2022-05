Depois de um sábado eletrizante no desporto nacional e internacional, este domingo traz muito mais para ver, em Portugal e além-fronteiras.

Por cá, há um Benfica-Sporting que pode ditar título nacional feminino para as águias, mas também manutenção em jogo na I Liga, decisões de subida e descida na II Liga e, lá fora, destaque para o dérbi de Madrid entre Atlético e Real.

Mas não ficamos por aqui: em Inglaterra, o Manchester City joga pelo título na Premier League depois da eliminação na Champions e, em Itália, o Milan tenta responder à vitória do Inter na sexta-feira, para recuperar a liderança da Serie A.

Confira tudo o que há para ver no futebol nacional.

PORTUGAL – I LIGA (33.ª Jornada):

Gil Vicente-Tondela (15h30)

Vizela-Marítimo (15h30)

Sp. Braga-Arouca (18h00)

Santa Clara-Paços de Ferreira (20h30, 19h30 locais)

PORTUGAL – II LIGA (33.ª Jornada):

Desportivo de Chaves-Estrela da Amadora (11h00)

Farense-Varzim (14h00)

Trofense-Académica (18h00)

ALEMANHA (33.ª Jornada):

Eintracht Frankfurt-Borussia Monchengladbach (14h30)

Bayern Munique-Estugarda (16h30)

Leipzig-Augsburgo (18h30)

ESPANHA (35.ª Jornada):

Getafe-Rayo Vallecano (13h00)

Villarreal-Sevilha (15h15)

Espanhol-Osasuna (17h30)

Atlético Madrid-Real Madrid (20h00)

FRANÇA (36.ª Jornada):

Metz-Lyon (12h00)

Angers-Bordéus (14h00)

Clermont-Montpellier (14h00)

Reims-Lens (14h00)

Lorient-Marselha (16h05)

PSG-Troyes (19h45)

INGLATERRA (36.ª Jornada):

Arsenal-Leeds (14h00)

Leicester-Everton (14h00)

Norwich-West Ham (14h00)

Manchester City-Newcastle (16h30)

ITÁLIA (36.ª Jornada):

Spezia-Atalanta (11h30)

Veneza-Bolonha (14h00)

Salernitana-Cagliari (17h00)

Hellas Verona-Milan (19h45)

No futebol nacional, disputa-se mais uma jornada no Campeonato de Portugal, com decisões em jogo pela subida à Liga 3 e também pela manutenção no quarto escalão do futebol português.

Na liga feminina, dia de Benfica-Sporting na 12.ª e antepenúltima jornada da fase de campeão, que pode dar título às encarnadas, mas também decisões pela manutenção. Eis, abaixo, todos os jogos.

LIGA FEMININA (Ap. Campeão, 12.ª Jornada):

Sp. Braga-Marítimo (11h00)

Vilaverdense-Famalicão (14h00)

Torreense-Clube de Albergaria (16h00)

Benfica-Sporting (16h00)

LIGA FEMININA (Manutenção, 12.ª Jornada):

Atlético CP-Gil Vicente (11h00)

Ouriense-Estoril (16h00)

Condeixa-Varzim (16h00)

Amora-Valadares Gaia (16h00)

Modalidades: Fórmula 1, dois títulos para decidir no basquetebol e um no voleibol

No basquetebol, é dia de final da Taça de Portugal, em Albufeira. O título discute-se a partir das 18 horas. Antes, pelas 11h30, disputa-se o terceiro e decisivo jogo da final do campeonato feminino entre o Benfica e o União Sportiva, cuja série está empatada 1-1.

Ainda no basquetebol, mas na NBA, quarto jogo das meias-finais de conferência entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns (20h30) e, já mais à noite, na madrugada de segunda-feira, Philadelphia 76ers-Miami Heat (01h00).

Este domingo é dia de Fórmula 1, com o Grande Prémio de Miami, nos Estados Unidos, a quinta prova do Mundial. Arranque marcado para as 20h30.

Ainda sobre rodas, em Pau, França, decorre a primeira prova do WTCR, o Mundial de Carros de Turismo, com participação do português Tiago Monteiro.

No voleibol, por cá, jogo cinco, decisivo, na final do campeonato feminino entre AJM/FC Porto e Leixões (15h00). É a «negra», da série que está empatada 2-2.

No ténis, joga-se a final do Masters 1.000 de Madrid.

No atletismo, disputa-se a Meia Maratona de Lisboa, a partir das 10h20, com partida na Ponte 25 de Abril e chegada no Mosteiro dos Jerónimos.

Há também agenda para os portugueses nos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul, no Brasil:

- Ciclismo: Pontos: André Soares e João Marques, 13h00.

- Natação: 800 Livres (eliminatórias): Miguel Cruz + Ricardo Belezas, 14h00; 4x200 Livres (eliminatórias): Diogo Neves, Miguel Cruz, Ricardo Belezas e Tiago Neves, 14h00

- Atletismo: Comprimento (eliminatórias): Hemilton Costa, 15h00.

- Natação: 4x200 Livres (final): Diogo Neves, Miguel Cruz, Ricardo Belezas e Tiago Neves (caso se qualifiquem), 22h30.