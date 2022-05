Esta terça-feira fica marcada, no futebol nacional, pela primeira mão das meias-finais da Taça Revelação, com Estoril, Benfica, Sporting de Braga e Marítimo a entrarem em campo na disputa do segundo troféu mais importante no escalão sub-23.

Lá fora, nota para o Aston Villa-Liverpool, jogo importantíssimo para a equipa de Jurgen Klopp na luta pela Premier League inglesa. Há, ainda, futebol em Espanha, com mais portugueses em ação.

TAÇA REVELAÇÃO (Meias-Finais, 1.ª Mão):

Estoril-Benfica (11h00)

Sp. Braga-Marítimo (14h00)

ESPANHA (36.ª Jornada):

Valência-Bétis (18h00)

Granada-Athletic Bilbao (19h00)

Barcelona-Celta Vigo (20h30)

INGLATERRA (33.ª Jornada):

Aston Villa-Liverpool (20h00)

O dia tem ainda futebol para a seleção portuguesa de sub-16, com o fim do Torneio de Desenvolvimento da UEFA: Portugal-Estados Unidos pelas 17 horas, no Estádio Municipal Vale do Romeiro, em Castelo Branco.

Nota ainda para a reunião do comité executivo da UEFA, em Viena, Áustria, a partir das 12 horas até às 15 horas (hora de Portugal Continental). Um encontro que antecede o 46.º congresso ordinário da UEFA, marcado para quarta-feira, dia 11.

No ciclismo, e depois de um dia de folga, regressa a Volta a Itália, o Giro, com a quarta etapa entre Avola e Etna-Nicolosi, na distância de 172 quilómetros. Participam três portugueses, da equipa UAE-Emirates: João Almeida, Rui Costa e Rui Oliveira.

No Brasil, prosseguem, em Caxias do Sul, os Jogos Surdolímpicos, com a entrada de Hugo Passos nas eliminatórias de Luta Greco-Romana, a partir das 12 horas, na categoria -67 quilos.

No basquetebol, na liga norte-americana, já mais à noite (madrugada de quarta-feira), há jogo cinco das meias-finais de conferência: Miami Heat-Philadelphia 76ers (00h30) e Phoenix Suns-Dallas Mavericks (03h00). Ambas as séries estão empatadas 2-2.