Anunciado como novo treinador do Benfica, Roger Schmidt chega às 10h30 desta terça-feira de manhã a Lisboa para formalizar a ligação aos encarnados para as próximas duas épocas.



No primeiro dia do alemão em Portugal, há muito desporto para seguir. Desde logo, a final da Taça Revelação entre Estoril e Sp. Braga.



Ainda esta terça-feira vai jogar-se o clássico entre FC Porto e Benfica, segundo jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de basquetebol.



João Almeida, Rui Costa e Rui Oliveira tem mais uma etapa do Giro, a 16.ª, pela frente. Por sua vez, João Sousa vai estrear-se na primeira ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, diante de TsengChun-hsin.



O que há para seguir esta terça-feira:



Futebol

Final da Taça Revelação: Estoril Praia - Sporting de Braga, 17h00 (Canal 11).

Andebol

Sorteio da final four da Liga dos Campeões, na sede da EHF, em Viena, Áustria, às 10h00 (Portugal Continental);

Basquetebol

Meias-finais do play-off, jogo 2: FC Porto - Sporting, 19h00.

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a 16.ª etapa entre Salò e Aprica (202km);

Ténis

Prossegue o torneio de Roland Garros, masculinos e femininos, em Paris, com a participação de João Sousa e Nuno Borges e de Francisco Cabral em pares.