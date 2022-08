Nesta segunda-feira, o Benfica vai aprimorar os últimos detalhes para a receção ao Midtjylland, marcada para terça-feira, a contar para a terceira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, juntamente com um jogador do plantel, vai falar em conferência de imprensa às 16h00, à qual se segue a sessão de treino. Por sua vez, a equipa dinamarquesa vai projetar a partida no Estádio da Luz, ao final da tarde (18h30).

O treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, também antevê nesta segunda-feira a estreia dos galos em palcos europeus.

Decorrem ainda alguns jogos da Taça da Alemanha, com destaque para o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência, que joga no terreno do Magdeburgo.

OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Taça da Alemanha, 1.ª eliminatória

Chemnitzer - Union Berlim, 17:00

Energie Cottbus - Werder Bremen, 17:00

Magdeburgo - Eintracht Frankfurt, 19:45