Moreirense e Benfica disputam este sábado, a partir das 19 horas, a última vaga nos quartos de final da Taça da Liga. As duas equipas partem para o jogo com seis pontos e a mesma diferença de golos marcados (6-3 para 5-2), mas o maior número de golos marcados dos minhotos, seis, vai valendo a liderança aos comandados de Paulo Alves. Os encarnados precisam, por isso, de vencer em Moreira de Cónegos para vencer o grupo C, que tem, à mesma hora, um Estrela-Penafiel.

No futebol, destaque ainda para o duelo Croácia-Marrocos, semifinalistas vencidos do Mundial 2022 e que vão disputar, a partir das 15 horas deste sábado, no Qatar, o terceiro lugar na competição, que tem a final entre Argentina e França agendada para as 15 horas de domingo.

Por cá, no futebol nacional, além da Taça da Liga, há mais jogos em agenda, na Liga 3 e no Campeonato de Portugal.

Liga 3 (12.ª jornada), Série A:

AD Sanjoanense-Felgueiras (11h00)

Canelas 2010-V. Guimarães B (11h00)

Lank Vilaverdense-Paredes (15h00)

Varzim-Sp. Braga B (15h00)

Montalegre-Anadia (15h00)

Liga 3 (12.ª Jornada), Série B:

V. Setúbal-U. Leiria (13h00)

Alverca-Amora (15h00)

Moncarapachense-Sporting B (15h00)

Caldas-Fontinhas (15h00)

Campeonato de Portugal (12.ª Jornada)

Série A:

Bragança-Vila Meã (15h00)

Merelinense-Vilar de Perdizes (15h00)

Pevidém-Brito (15h00)

Série C:

1.º Dezembro-Sintrense (11h00)

Rio Maior-BC Branco (15h00)

Série D:

Imortal-Olhanense (15h00)

Também há jogos da 18.ª jornada nos campeonatos nacionais de juniores e de juvenis. No futebol internacional, há alguns campeonatos a decorrer e com possibilidade de portugueses em ação, como nos casos da liga escocesa e da II Liga inglesa, o Championship.

Modalidades: da Supertaça Ibérica no andebol à Liga dos Campeões no hóquei

Este sábado é um dia recheado nas modalidades, desde os campeonatos nacionais até às provas internacionais, como a Supertaça Ibérica no andebol e equipas portuguesas em ação na Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Andebol (13.ª Jornada):

Belenenses - Vitória de Setúbal, 15:00

Santo Tirso - Avanca, 15:00

Académico de Viseu - Benfica, 15:00

Póvoa - FC Gaia, 16:30

ABC Braga/UMinho - Águas Santas, 17:00

Supertaça Ibérica de andebol:

Granollers - FC Porto, 15:45

FC Barcelona - Sporting, 18:00

Basquetebol (13.ª jornada):

Ovarense - CAB Madeira, 15:00

Vitória de Guimarães - Póvoa, 15:00

Lusitânia - Benfica, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

Esgueira - Oliveirense, 17:30

FC Porto - Sangalhos, 18:00

Sporting - Imortal, 18:00

Futsal (12.ª jornada):

Fundão - Candoso, 17:00

Ferreira do Zêzere - Futsal Azeméis, 18:00

Eléctrico - Sporting, 19:30

Hóquei em patins (10.ª jornada):

FC Porto - Murches, 15:00

Sporting - Riba d'Ave, 15:00

Parede - Paço de Arcos, 21:00

Benfica - Sporting de Tomar, 21:00.

Hóquei - Liga dos Campeões, 2.ª ronda de qualificação (com UD Oliveirense, HC Braga, Óquei de Barcelos e Valongo):

Grupo A (em Diessbach, Suíça):

UD Oliveirense, Por - Diessbach, Sui, 15:00

Grosseto, Ita - Calafell, Esp, 17:00

Grupo B (Valdagno, Itália):

Reus, Esp - Óquei de Barcelos, Por, 15:00

HC Braga, Por - Valdagno, Ita, 17:00

Grupo C (Forte dei Marmi, Itália):

Caldes, Esp - Forte dei Marmi, Ita, 15:00

Follonica, Ita - Noia, Esp, 17:00

Grupo D (Hamm-Herringen, Alemanha):

Germania Herringen, Ale - Valongo, Por, 15:00

Amatori Lodi, Ita - La Vendeenne, Fra, 17:00.

Voleibol (Liga, 2.ª fase, Série A, 2.ª jornada):

Fonte do Bastardo - Académica de Espinho, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Castêlo da Maia - Sporting, 17:00

Benfica - Esmoriz, 17:00

Leixões - Vitória de Guimarães, 18:00.

Voleibol (Liga, 2.ª fase, Série A2, 1.ª jornada):

Santo Tirso - Sporting de Espinho, 16:30

VC Viana - Sporting das Caldas, 18:00

Ala Nun’Álvares de Gondomar - São Mamede, 20:30.

No ténis de mesa, o Sporting entra em ação na Liga dos Campeões, para a sexta jornada da segunda fase: recebe o KSD Dzialdowo, da Polónia, a partir das 16 horas.