A 23.ª jornada da I Liga portuguesa arranca esta sexta-feira. No Estádio do Bessa, há duelo entre o oitavo e o sexto classificado, com o Boavista a receber o Arouca, que tem mais quatro pontos do que a equipa de Petit (33 para 29). O Benfica fecha o dia com a receção ao Famalicão, na defesa da liderança, na qual tem oito pontos de vantagem para o FC Porto.

Há ainda mais futebol para ver. Por cá, na Liga 3. Lá fora, nas principais ligas europeias, de Espanha à Alemanha, passando por França e Itália.

PORTUGAL – I LIGA (23.ª Jornada):

Boavista-Arouca (19h00)

Benfica-Famalicão (21h15)

PORTUGAL – LIGA 3 (21.ª Jornada, Série B):

Alverca-Real SC (19h00)

ALEMANHA (23.ª Jornada):

Borussia Dortmund-Leipzig (19h30)

ESPANHA (24.ª Jornada):

Real Sociedad-Cádiz (20h00)

FRANÇA (26.ª Jornada):

Nice-Auxerre (20h00)

ITÁLIA (25.ª Jornada):

Nápoles-Lazio (19h45)

Lá fora, é dia ainda de o Al Nassr, do português Cristiano Ronaldo, entrar em ação na primeira liga da Arábia Saudita: recebe o Al Batin, para a 19.ª jornada, a partir das 17h30.

Fórmula 1 de volta e portugueses em ação nos Europeus de atletismo

Esta sexta-feira marca o dia um do Grande Prémio do Bahrain, a primeira prova do Mundial de Fórmula 1 em 2023, com as duas primeiras sessões de treinos livres, às 11h30 e às 15 horas.

No atletismo, prosseguem os Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia, com a participação de portugueses. Confira a agenda do dia:

- 400 metros masculinos (eliminatórias) - João Coelho, 09:50 locais (06:50 em Lisboa)

-Triplo salto feminino (eliminatórias) - Patrícia Mamona, 11:10 locais (08:10 em Lisboa)

- 1.500 metros femininos (eliminatórias) - Marta Pen e Salomé Afonso, 11:30 locais (08:30 em Lisboa)

- 60 metros (eliminatórias) - Lorene Bazolo, Arialis Gandulla e Rosalina Santos, 12:05 locais (09:05 em Lisboa)

- Salto em altura (eliminatórias) - Gerson Baldé, 19:00 locais (16:00 em Lisboa)

- 60 metros (semifinais) - Lorene Bazolo, Arialis Gandulla e Rosalina Santos (caso se qualifiquem), 19:05 locais (16:05 em Lisboa)

- Lançamento do peso masculino (final) - Francisco Belo (caso se qualifique), 19:25 locais (16:25 em Lisboa)

- 400 metros masculinos (semifinais) - João Coelho (caso se qualifique), 19:35 locais (16:35 em Lisboa) 3.000 metros femininos (final) - Mariana Machado (caso se qualifique), 20:18 locais (17:18 em Lisboa)

- Triplo salto masculino (final) - Pedro Pichardo e Tiago Luís Pereira (caso se qualifiquem), 20:35 locais (17:35 em Lisboa)

- 1.500 metros masculinos (final) - Isaac Nader (caso se qualifique), 20:40 locais (17:40 em Lisboa)

- Lançamento do peso feminino (final) - Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira (caso se qualifiquem), 20:53 locais (17:53 em Lisboa)

- 60 metros (final) - Lorene Bazolo, Arialis Gandulla e Rosalina Santos (caso se qualifiquem), 21:45 locais (18:45 em Lisboa).