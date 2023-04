A 27.ª jornada da I Liga arranca esta sexta-feira, num dia marcado fortemente pelo clássico entre Benfica e FC Porto, na Luz, que pode ser determinante nas contas do título.

A partir das 18 horas, águias e dragões, que estão nos dois primeiros lugares e separados por dez pontos (71 para 61) medem forças, já depois de um duelo nos Açores e antes de outro clássico no Bessa.

PORTUGAL – I LIGA (27.ª Jornada):

Santa Clara-Vizela (15h30, 14h30 nos Açores)

Benfica-FC Porto (18h00)

Boavista-V. Guimarães (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (27.ª Jornada):

Nacional-UD Oliveirense (11h00)

Farense-Moreirense (14h00)

Estrela da Amadora-Mafra (15h30)

PORTUGAL – LIGA 3 (Manutenção, 2.ª Jornada):

V. Setúbal-Real SC (11h00)

Varzim-Montalegre (13h00)

Fontinhas-Moncarapachense (15h00, 14h00 nos Açores)

São João de Ver-Fafe (15h00)

Sporting B-Oliveira Hospital (15h00)

JUVENIS (Apuramento Campeão, 11.ª jornada):

Sp. Espinho-Benfica (11h00)

Ainda por cá, a seleção feminina tem o primeiro de dois jogos de preparação em Guimarães, ao defrontar o Japão, a partir das 17 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.

Lá fora, há também vários campeonatos com jogos em agenda.

ESPANHA (28.ª Jornada):

Sevilha-Celta de Vigo (20h00)

FRANÇA (30.ª Jornada):

Lens-Estrasburgo (20h00)

ITÁLIA (29.ª Jornada):

Salernitana-Inter de Milão (16h00)

Lecce-Nápoles (18h00)

Milan-Empoli (20h00)

Nas modalidades, há vários jogos e decisões esta sexta-feira.

ANDEBOL (Taça de Portugal, quartos de final):

ABC/UMinho-FC Porto (15h00)

Marítimo-Boavista (15h00)

Póvoa-Belenenses (15h30)

FUTSAL (20.ª Jornada):

Sporting-Caxinas (20h30)

HÓQUEI EM PATINS (Europeu sub-23, em Paredes, 4.ª Jornada):

Espanha-Inglaterra (15h00)

Suíça-Portugal (18h00)

No ténis, prossegue o Estoril Open.

No ciclismo, prossegue a Volta ao País Basco, com a participação de Ruben Guerreiro, Nelson Oliveira e Rui Costa. Em França, no Circuito das Ardenas, estão em ação Gonçalo Tavares e António Morgado.

Na natação, segundo e último dia dos Campeonatos Nacionais de Clubes da 1.ª Divisão, no Jamor.