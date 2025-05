Esta quinta-feira é dia de meias-finais no Campeonato da Europa de sub-17. Portugal joga contra a Itália, numa reedição da final de 2024 de má memória para a «equipa das quinas», em busca de garantir novamente a presença no jogo do título, uma partida que terá acompanhamento ao minuto, aqui no Maisfutebol. Ainda no futebol, destaque para a conferência de imprensa de Francisco Neto, selecionador nacional feminino, na antevisão da partida frente à Inglaterra a contar para a Liga das Nações feminina.

Nas modalidades, mais propriamente no basquetebol, Benfica e Ovarense voltam a jogar e as águias estão a um triunfo de alcançar a final do Campeonato Nacional. No ciclismo, depois de uma boa prestação na etapa desta quarta-feira, Afonso Eulálio volta às estradas transalpinas para mais uma etapa do Giro d'Italia.

Confira aqui tudo o que pode ver esta quinta-feira:

Futebol:

Europeu Sub-17, na Albânia:

Meias-finais

França-Bélgica, 17h00 (Elbasani, Canal 11)

Itália-Portugal, 19h30 (Tirana, Canal 11)

Liga francesa, play-off de acesso à I Liga, final, 2.ª mão:

Reims - Metz, 19h30 em Lisboa, SportTV1.

Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-21, de preparação para o Campeonato da Europa Eslováquia 2025:

Conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 09h30, seguida de treino, às 10h00.

Conferência de imprensa do selecionador português, Francisco Neto, e uma jogadora, de antevisão do jogo com a Inglaterra, no Estádio Wembley, em Londres, às 17h15, seguida de treino, às 18h00.

Assinatura do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a FC Porto SAD, para a implementação do Centro de Alto Rendimento do FC Porto em Gaia, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 11h00

Basquetebol

Jogo de preparação da seleção portuguesa feminina para o Eurobasket, em Belgrado.

Sérvia - Portugal, 15h00 em Lisboa

Liga, play-off, meias-finais, 3.º jogo:

Ovarense - Benfica, 19h00.

Ciclismo

Volta a Itália, com a participação de Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious):

18.ª etapa - Morbegno - Cesano Maderno, 144 km.

Ténis

Prossegue torneio de Roland Garros, masculinos e femininos, em Paris, França, com a participação de Nuno Borges, Jaime Faria e Henrique Rocha, até 08/06.

Voleibol

European Golden League, fase preliminar, Torneio 4, com a participação da seleção portuguesa feminina, em Örebro, na Suécia:

Portugal - Suécia, 15:00 em Lisboa, SportTV1.