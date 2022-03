Os oitavos de final da Liga dos Campeões ficam concluídos esta quarta-feira, com os dois últimos jogos da segunda mão da eliminatória: as emoções da liga milionária vão de Turim até ao Norte de França.

Liga dos Campeões – Oitavos de Final (2.ª mão):

Juventus-Villarreal (20h00)

Lille-Chelsea (20h00)

De recordar que, na primeira mão, em Espanha, houve empate a uma bola entre Villarreal e Juventus, pelo que o duelo está empatado a meio da eliminatória. Já o Chelsea, que atravessa uma grave incerteza devido às sanções impostas a Roman Abramovich que afetaram o funcionamento normal da instituição, tem vantagem de 2-0 sobre o Lille, obtida em Stamford Bridge.

Mas num dia de Champions, o futebol não fica por aqui: há Bundesliga alemã, Premier League inglesa e também decisões nos quartos de final da Youth League.

ALEMANHA – Bundesliga (25.ª jornada):

Mainz-Borussia Dortmund (17h30)

INGLATERRA – Premier League (16.ª jornada):

Brighton-Tottenham (19h30)

INGLATERRA – Premier League (27.ª jornada):

Arsenal-Liverpool (20h15)

YOUTH LEAGUE – Quartos de final

PSG-Salzburgo (13h00)

Borussia Dortmund-Atlético Madrid (15h30)

Ação nas modalidades

No andebol, Boa-Hora e Belenenses medem forças a partir das 20 horas, em Lisboa, em jogo de acerto de calendário da 1.ª Divisão nacional, relativo à 17.ª jornada.

No basquetebol, Lusitânia e Imortal acertam calendário em Angra do Heroísmo, pelas 19h30, em jogo da 15.ª jornada do campeonato nacional.

Ainda no basquetebol, mas na NBA, a noite de quarta para quinta-feira é repleta de ação, com 12 jogos em agenda. Confira:

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks (23h00)

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers (23h00)

Washington Wizards-Denver Nuggets (23h00)

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks (23h30)

New York Knicks-Portland Trail Blazers (23h30)

Houston Rockets-Phoenix Suns (00h00)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers (00h00)

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (00h30)

Utah Jazz-Chicago Bulls (01h00)

Golden State Warriors-Boston Celtics (02h00)

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks (02h00)

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors (02h30)