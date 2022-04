Manchester City e Real Madrid abrem, esta terça-feira, em Inglaterra, as meias-finais da Liga dos Campeões da UEFA, com o duelo da primeira mão no Etihad.

Um dia que tem chegada a Portugal dos jovens campeões europeus do Benfica, na Youth League, mas mais para ver, da Taça Revelação em futebol até ao andebol.

LIGA DOS CAMPEÕES (Meias-Finais, 1.ª Mão):

Manchester City-Real Madrid (20h00, Eleven1)

Jogo de Beneficência em Dortmund, Alemanha, com receita doada a uma organização humanitária a trabalhar na Ucrânia:

Borussia Dortmund-Dínamo Kiev (17h00)

TAÇA REVELAÇÃO (2.ª Jornada, Grupo B):

Famalicão-Rio Ave (14h30)

Benfica-Sp. Braga (17h00)

ANDEBOL (Campeonato 1.ª Divisão, jogo em atraso, 17.ª jornada):

FC Porto-Póvoa Andebol (20h00)

ANDEBOL (Liga Europeia, Quartos de final, 1.ª Mão):

Benfica-Gorenje Velenje (19h45)

Ao longo do dia, decorre também o Estoril Open em ténis, com o segundo dia de jogos do quadro principal, com particular destaque para João Sousa, que encontra o argentino Sebastián Baéz na primeira ronda. O duelo está previsto, não havendo atrasos, para as 14h30.

Mais à noite, prossegue a primeira ronda dos «playoffs» da liga norte-americana de basquetebol (NBA), com o jogo cinco de três duelos, a saber:

Miami Heat-Atlanta Hawks (00h00 de quarta-feira)

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves (00h30 de quarta-feira)

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans (03h00 de quarta-feira)