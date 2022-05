Chegou o grande dia de final de Liga dos Campeões da UEFA, num dia que tem, para além do tão aguardado Liverpool-Real Madrid, muito mais decisões, do futebol às modalidades.

Por cá, decide-se o título nacional de juniores com a 14.ª jornada, para a qual Benfica e FC Porto partem com os mesmos 30 pontos, mas há também final da Taça de Portugal feminina e vão ser conhecidos mais dois clubes que vão subir à Liga 3, com a última jornada da fase de subida no Campeonato de Portugal. Confira tudo o que pode acompanhar ao longo do dia, no Maisfutebol.

LIGA DOS CAMPEÕES – FINAL

Liverpool-Real Madrid (20h00)

TAÇA DE PORTUGAL FEMININA – FINAL

Sporting-Famalicão (17h15)

CAMPEONATO DE PORTUGAL (Subida - Zona Norte, 10.ª Jornada):

Vilaverdense-Marítimo B (14h00)

Paredes-São Martinho (14h00)

Salgueiros-Leça (14h00)

JUNIORES (Ap. Campeão, 14.ª Jornada):

Sporting-Alverca (11h00)

V. Guimarães-Rio Ave (17h00)

Benfica-Sp. Braga (17h00)

FC Porto-Estoril (17h00)

Ainda no futebol, por cá, há a primeira mão do play-off de descida na Liga feminina, com o RP Football Club-Condeixa, o Varzim-Estoril, o Futebol Benfica-Gil Vicente e o Rio Ave-Ouriense, pelas 16 horas.

Há também, lá fora, decisões em Inglaterra com Wembley como palco, a partir das 16 horas. Mansfield Town e Port Vale disputam a última vaga de subida à League One, o terceiro escalão do futebol inglês.

Modalidades: Benfica na Liga Europeia de Andebol e muito mais

Do andebol à Fórmula 1, passando pelo MotoGP e pelo ténis, mas também pelo hóquei ou pelo ciclismo, é também um sábado desportivamente preenchido nas modalidades.

No andebol, fim-de-semana em grande em Lisboa, no Altice Arena, com as meias-finais da Liga Europeia e o Benfica em ação em busca do título. Além disso, termina a 29.ª e penúltima jornada do campeonato, com seis jogos.

ANDEBOL (Liga Europeia, Meias-finais):

Magdeburg-Nexe (15h00)

Orlen Wisla Plock-Benfica (17h30)

ANDEBOL (29.ª Jornada):

Belenenses-Avanca (15h00)

Xico Andebol-FC Gaia (16h00)

Madeira SAD-Sanjoanense (17h00)

V. Setúbal-ABC/UMinho (18h00)

Póvoa Andebol-Boa Hora (19h00)

Sp. Horta-Sporting (22h00, 21h00 nos Açores)

No hóquei em patins, FC Porto e Óquei de Barcelos jogam, a partir das 15 horas, o jogo um das meias-finais da fase de apuramento de campeão.

Sobre rodas, Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, a sétima prova do Mundial, em Monte Carlo, com a terceira sessão de treinos livres pelas 12 horas e a qualificação às 15 horas.

No Moto GP, dia de Grande Prémio de Itália, a oitava prova do Mundial, com a participação do português Miguel Oliveira, no Autódromo Internacional de Mugello. Há treinos livres às 08h55 e 12h30 e qualificações às 13h10.

No ténis, prossegue o torneio Roland Garros, em Paris, França, com o final da primeira semana de prova.

No ciclismo, 20.ª etapa da Volta a Itália, o Giro, ainda com a participação dos portugueses Rui Oliveira e Rui Costa (UAE Team Emirates), entre Belluno e Marmolada (Passo Fedaia), na distância de 168 quilómetros, que vai ajudar às grandes decisões na geral, atualmente liderada por Richard Carapaz, com Jai Hindley a três segundos e Mikel Landa a um minuto e cinco segundos. Ainda no ciclismo, prossegue a Volta à Noruega, com a participação lusa de Iúri Leitão (Caja Rural).

Prossegue também o Campeonato da Europa de paraciclismo, com a participação de uma seleção portuguesa composta por Bernardo Vieira, Telmo Pinão, Flávio Pacheco, Hélder Maximino e Luís Costa, na região da Alta Áustria.

No atletismo, decorrem os Campeonatos Nacionais de Clubes ao Ar Livre, apuramento, em Guimarães (Pista de Atletismo Gémeos Castro), em Leiria (Estádio Dr. Magalhães Pessoa), em Lisboa (Estádio Universitário – Pista 2) e em Faro (Pista de Atletismo) às 15h30.

Nota ainda para a participação de Liliana Cá, no lançamento do disco, na Liga Diamante, no Meeting de Eugene (Estados Unidos).

Na ginástica, prossegue a Taça do Mundo de ginástica rítmica, em Portimão.