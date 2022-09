Uma semana depois, a Liga dos Campeões está de volta, esta terça-feira, para o início da segunda jornada. Do grupo A ao grupo D, são sete os jogos em agenda neste dia, que tem um Sporting-Tottenham e um FC Porto-Club Brugge, este com transmissão em direto na TVI e possível acompanhamento também no Maisfutebol.

Liga dos Campeões, fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo A:

Liverpool-Ajax, 20:00 (Eleven 4)

Grupo B:

Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven 3)

FC Porto-Club Brugge, 20:00 (TVI)

Grupo C:

Viktoria Plzen-Inter Milão, 17:45 (Eleven 3)

Bayern Munique-Barcelona, 20:00 (Eleven 2)

Grupo D:

Sporting-Tottenham, 17:45 (Eleven 1)

Marselha-Eintracht Frankfurt, 20:00 (Eleven 5)

Antes da Champions, porém, há outra dose para leões e dragões, respetivamente ante ingleses e belgas, para a UEFA Youth League.

Youth League, fase de grupos, 2.ª jornada

Grupo B:

FC Porto-Club Brugge, 12:00

Grupo D:

Sporting-Tottenham, 15:00

Por cá, há mais futebol para seguir, com jogos da Liga Revelação, a contar para a segunda jornada da série A: Rio Ave-Marítimo (11h00) e Sp. Braga-Gil Vicente (11h00).

Tudo isto num dia em que há sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal, fase na qual entram os clubes da II Liga, a partir das 15 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Esta terça-feira é também marcada pelo regresso do futebol em Inglaterra, após a morte da Rainha Isabel II, com jogos no Championship (II Liga), League One (terceiro escalão), League Two (quarta divisão) e nos campeonatos mais baixos.