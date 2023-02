Arrancam esta terça-feira os oitavos de final da Liga dos Campeões da UEFA. A primeira mão arranca com dois jogos esta noite, a partir das 20 horas: o AC Milan-Tottenham (Eleven 2) e o Paris Saint-Germain-Bayern Munique (TVI e transmissão digital no Maisfutebol).

O dia ficará ainda marcado pela viagem do Benfica para Brugge e a conferência de imprensa de Roger Schmidt, já em solo belga.

Ainda no futebol, há Liga Revelação, com três encontros, um deles para a fase de campeão, o Sp. Braga-Benfica, da 2.ª jornada, a partir das 11 horas. Na fase de acesso à Taça Revelação, para a 5.ª jornada, há um Leixões-Marítimo (11h00) e um Sporting-Gil Vicente (15h00).

No andebol, há Liga Europeia, com a 8.ª de dez jornadas da fase de grupos. Benfica, Sporting e Águas Santas estão em ação, sendo que os leões já garantiram o apuramento para a próxima fase.

Grupo A:

Tatran Presov, Svq - Montpellier, Fra, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Frisch Auf Göppingen, Ale - Benfica, Por, 18:45 locais (17:45 em Lisboa, BTV)

Kadetten Schaffhausen, Sui - Veszprem, Hun, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Grupo C:

Balatonfüredi KSE, Hun - RK Nexe, Cro, 17:00 locais (16:00 em Lisboa)

Sporting, Por - Granollers, Esp, 19:45

Skjern Handbold, Din - Alpla HC Hard, Aut, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Grupo D:

Skanderborg-Aarhus, Din - HC Motor, Ale, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Bidasoa Irun, Esp - Füchse Berlim, Ale, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Eurofarm Pelister, Mcd - Águas Santas, Por, 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

No basquetebol, há dois encontros da 21.ª jornada da fase regular do campeonato, o Benfica-V. Guimarães (19h00) e o UD Oliveirense-Ovarense (20h00).

No automobilismo, a Ferrari apresenta o monolugar para a época 2023 na Fórmula 1, em Maranello, Itália.

No ténis, prossegue o torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, com a participação de Nuno Borges. Na Argentina, o torneio de Buenos Aires, com a participação de Francisco Cabral (pares) e João Sousa.

No ténis de mesa, em Viana do Castelo, Portugal defronta a Dinamarca (19h00), na primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa de equipas.