O FC Porto recebe esta terça-feira o Inter de Milão, a partir das 20 horas, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da UEFA.

Os dragões partem para o jogo em desvantagem na eliminatória, depois da derrota por 1-0 em Milão.

Um dia que tem também o Manchester City-Leipzig, com Ruben Dias e Bernardo Silva do lado dos ingleses e André Silva do lado dos alemães, numa eliminatória que teve empate na Alemanha, na primeira mão (1-1).

Liga dos Campeões, oitavos de final, 2.ª mão:

Manchester City, Ing - Leipzig, Ale, 20:00 (Eleven 2)

FC Porto - Inter Milão, Ita, 20:00 (Eleven 1)

Antes do FC Porto entrar em campo, há outra equipa portuguesa em ação nas competições europeias. O Sporting recebe o Liverpool a partir das 13 horas, em jogo dos quartos de final da UEFA Youth League, à procura de um lugar nas meias-finais. O mesmo vai acontecer no segundo jogo do dia e da eliminatória, o Milan-Atlético de Madrid, também jogado na terça-feira.

UEFA Youth League, quartos de final:

Sporting-Liverpool (13h00)

Milan-Atlético de Madrid (15h00)

Ainda no futebol, há Liga Revelação, com três jogos da fase de apuramento de campeão, um deles de acerto de calendário:

7.ª Jornada: Estrela-Vizela (11h00)

7.ª Jornada: Benfica-Famalicão (15h00)

2.ª Jornada: Estoril-Sp. Braga (15h00)

No ciclismo, há Taça das Nações de pista, no Egito, em Cairo, com a participação de uma seleção portuguesa, composta por João Matias, Maria Martins, Diogo Narciso e Iúri Leitão, no Cairo, Egito, até dia 17.