Domingo de Páscoa com muito futebol internacional e portugueses em ação
Em domingo de Páscoa, pouco futebol há por Portugal, mas há muita bola a rolar lá fora, com vários jogos nas ligas espanhola, italiana, francesa e alemã e também na Taça de Inglaterra.
Por cá, há um jogo da II Liga e também liga feminina. Ainda nos distintos campeonatos pelo mundo, há mais portugueses em ação na Escócia, na Turquia, na Grécia, no Brasil, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.
Também há ciclismo, futsal, hóquei em patins, surf e ténis para acompanhar.
Futebol
II Liga, 28.ª jornada:
União de Leiria - Lusitânia de Lourosa, 18:00 (Estádio João Cardoso, Tondela, SportTV1).
Liga feminina, 15.ª jornada:
Rio Ave - Damaiense, 14:30
Benfica - Torreense, 16:00.
Liga alemã, 28.ª jornada:
Union Berlim - St. Pauli, 14:30 (DAZN2)
Eintracht Frankfurt - Colónia, 16:30 (DAZN2).
Liga francesa, 28.ª jornada:
Angers - Lyon, 14:00 (SportTV3)
Le Havre - Auxerre, 16:15
Lorient - Paris FC, 16:15 (SportTV3)
Metz - Nantes, 16:15
Mónaco - Marselha, 19:45 (SportTV2).
Liga italiana, 31.ª jornada:
Cremonese - Bolonha, 14:00 (SportTV2)
Pisa - Torino, 17:00 (SportTV7)
Inter Milão - Roma, 19:45 (SportTV2).
Liga espanhola, 30.ª jornada:
Getafe - Athletic Bilbau, 13:00 (DAZN1)
Valência - Celta de Vigo, 15:15 (DAZN1)
Oviedo - Sevilha, 17:30 (DAZN1)
Alavés - Osasuna, 20:00 (DAZN1).
Liga escocesa, 32.ª jornada:
Livingston – Hearts, 14:00 (SportTV4)
Dundee FC – Celtic, 16:30 (SportTV4)
Liga grega, Apuramento Campeão, 1.ª jornada:
PAOK - Panathinaikos, 17:00
Olympiacos - AEK Atenas, 19:00
Liga saudita, 27.ª jornada:
Al Akhdoud - Al Fateh, 16:55
Al Riyadh - Al Shabab, 19:00
Al Ettifaq - Al Qadisiyah, 19:00 (SportTV5)
Liga turca, 28.ª jornada:
Karagumruk - Caykur Rizespor, 12:30
Samsunspor - Konyaspor, 12:30
Antalyaspor - Eyupspor, 15:00
Fenerbahçe - Besiktas, 18:00 (SportTV4)
Brasileirão, 10.ª jornada:
Chapecoense - Vitória, 20:00
Flamengo - Santos, 21:30
Atlético Mineiro - Athletico Paranaense, 21:30
Corinthians - Internacional, 23:30
Bahia - Palmeiras, 23:30 (Canal 11)
Mirassol - Bragantino, 00:00 (dia 6)
Grémio - Remo, 00:30 (dia 6) (Canal 11)
Liga dos Emirados, 21.ª jornada:
Dibba Al Fujairah – Al Dhafra, 14:50
Khorfakkan – Baniyas, 14:50
Al Sharjah – Al Wasl, 17:30
Al Ain – Ajman, 17:30
Taça de Inglaterra, quartos de final:
West Ham - Leeds United, 16:30 (SportTV1).
Ciclismo
Volta à Flandres, com a participação de Rui Oliveira e António Morgado (UAE Emirates), na Bélgica.
Futsal
Taça de Portugal, 5.ª eliminatória:
Torreense - Benfica, 14:00 (Canal 11)
AD Fundão - Viseu 2001, 17:00
Hóquei em patins
Termina 70.ª edição da Taça das Nações (Torneio de Montreux), com a participação de Portugal:
- Jogo de classificação 7.º/8.º, 13:00
- Jogo de classificação 5.º/6.º, 15:30
- Jogo de atribuição do 3.º lugar, 18:00
- Final, 20:30.
Surf
- Prossegue Caparica Surf Fest, festival que integra várias competições do calendário nacional, iniciativas dirigidas a diferentes escalões e atividades abertas ao público, como aulas de surf, aulas e demonstrações de skate, na Costa de Caparica, até 12.
- Circuito Mundial WSL, Rip Curl Pro Bells Beach, prossegue 1.ª etapa, em Victoria, na Austrália, com a participação de Yolanda Hopkins e Francisca Veselko, até dia 11.
Ténis
- Torneio de Monte Carlo, masculinos, no Mónaco, com a participação de Nuno Borges, até dia 12.
- Termina torneio de Bucareste, Roménia.
- Termina torneio de Marraqueche, Marrocos.
- Terminam torneios de Houston (EUA), masculinos, e de Charlestone (EUA) e Bogotá (Col), femininos.
Ténis de mesa
- Terminam Taças do Mundo Masculina e Feminina da ITTF em Macau, China.