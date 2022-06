Esta sexta-feira marca o regresso do FC Porto ao trabalho. O campeão nacional inicia a pré-época 2022/23 com os habituais exames médicos.

O dia tem ainda o regresso ao trabalho, na I Liga, do Boavista, para o primeiro dia de exames médicos nos axadrezados. Na II Liga, o Moreirense volta ao trabalho.

Ainda no futebol, é dia de final do Europeu sub-19. Inglaterra e Israel disputam, a partir das 19 horas, em Trnava, na Eslováquia, o título europeu, num jogo apitado pelo português António Nobre.

Nas modalidades, nota de destaque para a entrada de Portugal na fase final do Europeu feminino de futsal. A seleção nacional, comandada por Luís Conceição, defronta a Hungria na meia-final agendada para as 21h30, em Gondomar. Antes, pelas 17 horas, joga-se a primeira meia-final, também no Multiusos de Gondomar, entre Ucrânia e Espanha.

No ténis, prossegue o torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da época.

No andebol, há sorteio da Liga dos Campeões masculina e da Liga dos Campeões feminina, em Viena, Áustria, a partir das 10 horas.

No basquetebol, Portugal entra em ação na terceira fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2023. Defronta a Hungria a partir das 17 horas, em Budapeste.

Sobre rodas, começa a Volta a França em bicicleta, que tem a participação do português Nélson Oliveira (Movistar). A primeira etapa é na Dinamarca, em Copenhaga, com um crono individual de 13,2 quilómetros.

Na Fórmula 1, começa a 10.ª prova do Mundial, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, com as duas primeiras sessões de treinos livres, respetivamente pelas 13 e pelas 16 horas.

Prosseguem ainda Jogos do Mediterrâneo, em Oran, Argélia, com a participação de uma seleção portuguesa (em várias modalidades). Este é o programa do dia:

09:15 - Sara Antunes, Tiro, carabina qualificação

10:00 - Francisca Martins, Ana Guedes, Natação, 50 m livres, eliminatórias

10:00 - Turquia - Portugal, Andebol (grupo B)

10:10 - Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Natação, 50 m mariposa, eliminatórias

10:20 - Raquel Pereira, Natação, 400 m estilos, eliminatórias

10:20 - Portugal, Tiro com arco, bronze (caso se qualifique)

10:45 - Portugal, Tiro com arco, final (caso se qualifique)

10:39 - Francisco Quintas, Natação, 200 m bruços, eliminatórias

10:45 - Tamila Holub, Natação, 800 m livres, eliminatórias

11:00 - Diogo Brites - Judo (-100 kg), qualificação

11:00 - Eduardo Marques, Santiago Sampaio, Vela (ILCA 7), regatas sete e oito

11:00 - Leonor Dutra, Luísa Peres, Vela (ILCA 6), regatas sete e oito

11:00 - João Tiago Abreu, Vela (iQFoil), regatas sete e oito

11:21 - Francisco Santos, João Costa, Natação, 100 m costas, eliminatórias

11:30 - Sara Antunes, Tiro, carabina final (caso se qualifique)

11:37 - Ana Catarina Monteiro, Mariana Cunha, Natação, 200 mariposa, eliminatórias

11:52 - Estafeta masculina, Natação, 4x200 m livres, eliminatórias

12:00 - João Costa, Tiago Carapinha, Tiro, pistola ar comprimido, qualificação

12:00 - João Costa, Tiago Carapinha, Tiro, pistola ar comprimido, final (caso se qualifiquem)

14:30 - Luís Gonçalves, Nuno Carneiro, Tiago Matos, Tiro com arco, recurvo individual bronze e final (caso se qualifiquem)

16:00 - Diogo Brites, Judo (-100 kg), finais

18:00 - Francisca Martins, Ana Guedes, Natação, 50 m livres, final (caso se qualifiquem)

18:04 - Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Natação, 50 m mariposa, final (caso se qualifiquem)

18:05 - Gerson Balde, Atletismo, salto em altura, final

18:05 - João Coelho, Atletismo, 400 m, eliminatórias

18:18 - Raquel Pereira, Natação, 400 m estilos, final (caso se qualifique)

18:20 - Evelise Veiga, Atletismo, salto em comprimento, final

18:30 - Cátia Azevedo, Atletismo, 400 m, eliminatórias

18:35 - Francisco Quintas, Natação, 200 m bruços, final (caso se qualifique)

18:50 - Francisco Santos, João Costa, Natação, 100 m costas, final (caso se qualifiquem)

18:50 - José Carlos Pinto, Atletismo, 800 m, eliminatórias

19:00 - Portugal - Argélia (F), Basquetebol 3x3 (grupo A)

19:03 - Ana Catarina Monteiro, Mariana Cunha, Natação, 200 mariposa, final (caso se qualifiquem)

19:15 - Vera Barbosa, Atletismo, 400 m barreiras, final (caso se qualifique)

19:17 - Estafeta masculina, Natação, 4x200 m livres, final (caso se qualifique)

20:10 - Estafeta feminina, Atletismo, 4x100 m, final

22:40 - Portugal - Eslovénia (M), Basquetebol 3x3 (grupo B)

23:00 - Sérvia - Portugal (F), Basquetebol 3x3 (grupo A)