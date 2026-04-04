Estão de volta os fins-de-semana cheios de jogos de futebol. Com o fim da pausa para as seleções, este sábado há novamente vários jogos nas principais ligas para acompanhar. A nível nacional, o líder FC Porto recebe o Famalicão para a 28.ª jornada.

Há, também, jogos da II Liga e da Liga feminina para acompanhar. Em Espanha, o jogo cartaz é o Atlético Madrid-Barcelona. Em solo britânico há também jogo grande para a Taça: Manchester City-Liverpool.

Nas modalidades, a seleção portuguesa de hóquei em patins joga para a Taça das Nações. No ténis, Nuno Borges participa no torneio de Bucareste. Prossegue, também, o campeonato nacional e basquetebol.

Confira a agenda deste sábado:

Liga, 28.ª jornada, até 06:

Nacional - Estrela da Amadora, 15:30 (SportTV1)

Moreirense - Sporting de Braga, 18:00 (TVI)

Rio Ave - Alverca, 18:00 (SportTV1)

FC Porto - Famalicão, 20:30 (SportTV1).

Liga feminina, 15.ª jornada, até 05:

Racing Power - Marítimo, 15:00

Sporting – Sp. Braga, 17:00.

II Liga, 28.ª jornada, até 07:

Sporting B - Penafiel, 11:00 (Sporting TV)

Farense - Feirense, 11:00 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Marítimo, 14:00 (SportTV+)

Académico de Viseu - Felgueiras, 18:00 (SportTV3).

Liga francesa, 28.ª jornada, até 05 (horas de Lisboa):

Estrasburgo - Nice, 16:00 (SportTV7)

Brest - Rennes, 18:00 (SportTV7)

Lille - Lens, 20:05 (SportTV7).

Liga espanhola, 30.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Real Sociedad - Levante, 13:00 (DAZN1)

Maiorca - Real Madrid, 15:15 (DAZN1)

Betis - Espanyol, 17:30 (DAZN2)

Atlético de Madrid - FC Barcelona, 20:00 (DAZN1).

Taça de Inglaterra, quartos de final, até 05:

Manchester City - Liverpool, 12:45 (SportTV2)

Chelsea - Port Vale, 17:15 (SportTV2)

Southampton - Arsenal, 20:00 (SportTV2).

Liga alemã, 28.ª jornada, até 05 (horas de Lisboa):

Bayer Leverkusen - Wolfsburgo, 14:30 (DAZN3)

Friburgo - Bayern Munique, 14:30 (DAZN2)

Werder Bremen - Leipzig, 14:30

Borussia Mönchengladbach - Heidenheim, 14:30

Hoffenheim - Mainz, 14:30

Hamburgo - Augsburgo, 14:30

Estugarda - Borussia Dortmund, 17:30 (DAZN1).

Liga italiana, 31.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Sassuolo - Cagliari, 14:00 (SportTV4)

Verona - Fiorentina, 17:00 (SportTV4)

Lazio - Parma, 19:45 (SportTV6).

Basquetebol

Liga, fase regular, 19.ª jornada:

Galitos - Benfica, 15:00

Ovarense - FC Porto, 16:00

Esgueira - Imortal, 17:00

Vasco da Gama - Sporting, 18:30

Queluz - Oliveirense, 18:45

Sp. Braga – V. Guimarães, 18:45.

Futsal

Taça de Portugal, 5.ª eliminatória, até 05.

Hóquei em patins

Prossegue 70.ª edição da Taça das Nações (Torneio de Montreux), com a participação da seleção portuguesa, até 05 (horas de Lisboa)

Jogo de classificação 5.º/8.º, 13:00

Jogo de classificação 5.º/8.º, 15:30

Meias-finais:

1º Grupo B - 2.º Grupo A, 18:00

2º Grupo B - 2º Grupo B, 20:30.





Ténis

Prossegue torneio de Bucareste, Roménia, com a participação de Nuno Borges, em pares, até 05.