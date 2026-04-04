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Líder FC Porto recebe o Famalicão
Líder FC Porto recebe o Famalicão
Estão de volta os fins-de-semana cheios de jogos de futebol. Com o fim da pausa para as seleções, este sábado há novamente vários jogos nas principais ligas para acompanhar. A nível nacional, o líder FC Porto recebe o Famalicão para a 28.ª jornada.
Há, também, jogos da II Liga e da Liga feminina para acompanhar. Em Espanha, o jogo cartaz é o Atlético Madrid-Barcelona. Em solo britânico há também jogo grande para a Taça: Manchester City-Liverpool.
Nas modalidades, a seleção portuguesa de hóquei em patins joga para a Taça das Nações. No ténis, Nuno Borges participa no torneio de Bucareste. Prossegue, também, o campeonato nacional e basquetebol.
Confira a agenda deste sábado:
Liga, 28.ª jornada, até 06:
Nacional - Estrela da Amadora, 15:30 (SportTV1)
Moreirense - Sporting de Braga, 18:00 (TVI)
Rio Ave - Alverca, 18:00 (SportTV1)
FC Porto - Famalicão, 20:30 (SportTV1).
Liga feminina, 15.ª jornada, até 05:
Racing Power - Marítimo, 15:00
Sporting – Sp. Braga, 17:00.
II Liga, 28.ª jornada, até 07:
Sporting B - Penafiel, 11:00 (Sporting TV)
Farense - Feirense, 11:00 (SportTV1)
Paços de Ferreira - Marítimo, 14:00 (SportTV+)
Académico de Viseu - Felgueiras, 18:00 (SportTV3).
Liga francesa, 28.ª jornada, até 05 (horas de Lisboa):
Estrasburgo - Nice, 16:00 (SportTV7)
Brest - Rennes, 18:00 (SportTV7)
Lille - Lens, 20:05 (SportTV7).
Liga espanhola, 30.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):
Real Sociedad - Levante, 13:00 (DAZN1)
Maiorca - Real Madrid, 15:15 (DAZN1)
Betis - Espanyol, 17:30 (DAZN2)
Atlético de Madrid - FC Barcelona, 20:00 (DAZN1).
Taça de Inglaterra, quartos de final, até 05:
Manchester City - Liverpool, 12:45 (SportTV2)
Chelsea - Port Vale, 17:15 (SportTV2)
Southampton - Arsenal, 20:00 (SportTV2).
Liga alemã, 28.ª jornada, até 05 (horas de Lisboa):
Bayer Leverkusen - Wolfsburgo, 14:30 (DAZN3)
Friburgo - Bayern Munique, 14:30 (DAZN2)
Werder Bremen - Leipzig, 14:30
Borussia Mönchengladbach - Heidenheim, 14:30
Hoffenheim - Mainz, 14:30
Hamburgo - Augsburgo, 14:30
Estugarda - Borussia Dortmund, 17:30 (DAZN1).
Liga italiana, 31.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):
Sassuolo - Cagliari, 14:00 (SportTV4)
Verona - Fiorentina, 17:00 (SportTV4)
Lazio - Parma, 19:45 (SportTV6).
Basquetebol
Liga, fase regular, 19.ª jornada:
Galitos - Benfica, 15:00
Ovarense - FC Porto, 16:00
Esgueira - Imortal, 17:00
Vasco da Gama - Sporting, 18:30
Queluz - Oliveirense, 18:45
Sp. Braga – V. Guimarães, 18:45.
Futsal
Taça de Portugal, 5.ª eliminatória, até 05.
Hóquei em patins
Prossegue 70.ª edição da Taça das Nações (Torneio de Montreux), com a participação da seleção portuguesa, até 05 (horas de Lisboa)
Jogo de classificação 5.º/8.º, 13:00
Jogo de classificação 5.º/8.º, 15:30
Meias-finais:
1º Grupo B - 2.º Grupo A, 18:00
2º Grupo B - 2º Grupo B, 20:30.
Ténis
Prossegue torneio de Bucareste, Roménia, com a participação de Nuno Borges, em pares, até 05.