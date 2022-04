Dia de possível campeão em França, na Alemanha, final da Taça do Rei de Espanha, quatro jogos por cá na I Liga (em Portimão, na Luz, nos Açores e em Barcelos), dois na II Liga e muito, mas muito mais para ver no futebol nacional. Este sábado é um dia repleto dentro das quatro linhas, com jogos importantes na reta final dos campeonatos. Acompanhe tudo no Maisfutebol e confira, neste artigo, tudo o que pode acompanhar ao longo do dia.

PORTUGAL – I LIGA (31.ª JORNADA):

Portimonense-Moreirense (15h30)

Benfica-Famalicão (18h00)

Santa Clara-Marítimo (18h00, 17h00 locais)

Gil Vicente-Paços de Ferreira (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (31.ª JORNADA):

Casa Pia-Estrela da Amadora (11h00)

Desp. Chaves-Académica (14h00)

ALEMANHA (31.ª JORNADA):

Colónia-Arminia Bielefeld (14h30)

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim (14h30)

Friburgo-Borussia Monchengladbach (14h30)

Greuther Fürth-Bayer Leverkusen (14h30)

Leipzig-Union Berlim (14h30)

Bayern Munique-Borussia Dortmund (14h30)

ESPANHA – TAÇA DO REI (FINAL)

Betis-Valência (21h00)

FRANÇA (34.ª JORNADA):

Lyon-Montpellier (16h00)

Saint Étienne-Mónaco (18h00)

PSG-Lens (20h00)

INGLATERRA (34.ª JORNADA):

Arsenal-Manchester United (12h30)

Leicester-Aston Villa (15h009

Manchester City-Watford (15h00)

Norwich-Newcastle (15h00)

Brentford-Tottenham (17h30)

ITÁLIA (34.ª JORNADA):

Torino-Spezia (14h00)

Veneza-Atalanta (14h00)

Inter de Milão-Roma (17h00)

Verona-Sampdoria (19h45)

Voltando a Portugal, não só de I e II Ligas se faz este sábado. Há decisões importantíssimas na Liga 3, mas também no apuramento de campeão de juniores e juvenis.

PORTUGAL – LIGA 3 (Fase Subida, 5.ª Jornada):

Sp. Braga B-V. Setúbal (19h30)

PORTUGAL – LIGA 3 (Fase Manutenção, 5.ª Jornada):

União Santarém-Cova da Piedade (11h00)

Lusitânia de Lourosa-Anadia (13h00)

Amora-Caldas (15h00)

Fafe-Canelas 2010 (15h00)

PORTUGAL – LIGA FEMININA (Ap. Campeão, 8.ª Jornada):

Benfica-Albergaria (15h00)

JUNIORES (Ap. Campeão, 9.ª Jornada):

Rio Ave-Alverca (16h00)

V. Guimarães-Sp. Braga (16h00)

Sporting-FC Porto (17h00)

JUVENIS (Ap. Campeão, 4.ª Jornada):

Rio Ave-FC Porto (11h00)

Moto GP em Portimão, Fórmula 1, início do Estoril Open, dérbi no andebol e muito mais

Este fim-de-semana é marcado, em Portugal, pelo Grande Prémio do Mundial de velocidade de motociclismo, com a participação de Miguel Oliveira no MotoGP, que tem treinos livres às 09h55 e 13h30 e qualificações às 14h10. Na Moto 2, treinos livres às 10h55 e qualificações às 15h10 e, na Moto3, treinos livres às 09h00 e qualificações às 12h35.

Na Fórmula 1, é dia de corrida sprint, a primeira de três da época 2022, a partir das 15h30, no Grande Prémio da Emilia-Romagna, em Ímola, Itália. Antes, pelas 11h30, decorre a segunda sessão de treinos livres.

Ainda sobre rodas, prossegue o Rali da Croácia, a terceira prova do mundial de ralis (WRC).

No ténis, é dia de arranque do Estoril Open, que se prolonga até 1 de maio.

ANDEBOL (24.ª Jornada):

Belenenses-Póvoa Andebol (15h00)

Avanca-Madeira SAD (15h00)

ABC/UMinho-Águas Santas (15h00)

Boa Hora-AD Sanjoanense (16h30)

Sporting-Benfica (18h00)

V. Setúbal-Xico Andebol (18h00)

FC Gaia-FC Porto (18h00)

ADA Maia/UMaia-Sp. Horta (19h00)

BASQUETEBOL (2.ª Fase, 5.ª Jornada):

Grupo A:

Sporting-UD Oliveirense (21h00)

FC Porto-Benfica (21h00)

Grupo B:

CAB Madeira-CD Póvoa (15h00)

Lusitânia-Imortal (16h00, 15h00 locais)

Grupo C:

V. Guimarães-Académica (15h00)

Illiabum-Ovarense (18h00)

Ainda no basquetebol, mas na NBA, e a partir da noite e até à madrugada de domingo, quatro jogos dos «playoffs». É o jogo quatro para oito equipas, sendo que os Philadelphia 76ers podem garantir a qualificação caso vençam, pois têm vantagem de 3-0 sobre os Toronto Raptors. Eis os jogos:

Toronto Raptors-Philadeljphia 76ers (19h00)

Utah Jazz-Dallas Mavericks (21h30)

Brooklyn Nets-Boston Celtics (00h30 de domingo)

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies (03h00 de domingo)

FUTSAL (23.ª Jornada):

Nun’Álvares-Benfica (15h00)

Sporting-Futsal Azeméis (15h00)

Candoso-Torreense (16h00)

Portimonense-Sp. Braga/AAUM (16h00)

Fundão-Elétrico (16h00)

Modicus-Viseu 2001 (18h00)

HÓQUEI EM PATINS (24.ª Jornada):

Benfica-Paço de Arcos (16h30)

Sp. Tomar-AD Sanjoanense (18h00)

Juventude de Viana-SC Marinhense (18h00)

AD Valongo-HC Turquel (18h30)

HC Braga-Óquei Barcelos (21h00)

No voleibol, joga-se o jogo dois da final do play-off da liga feminina, entre a AJM/FC Poto e o Leixões, a partir das 15 horas. Do lado masculino, primeiro jogo da final da Taça da Federação entre AA Espinho e Leixões (15h00) e primeiro jogo da disputa dos terceiro e quarto lugares, entre Esmoriz e Fonte do Bastardo (17h00).