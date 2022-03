Os sorteios dos quartos de final e meias-finais da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência da UEFA realizam-se esta sexta-feira, respetivamente pelas 11 horas, 12h30 e 14 horas (hora de Portugal Continental).

Por cá, arranca a 27.ª jornada na I Liga portuguesa, em Vizela, bem como a ronda 27 na II Liga e, há, ainda, mais futebol em agenda nos principais campeonatos europeus.

PORTUGAL – I Liga (27.ª Jornada):

Vizela-Famalicão (20h15)

PORTUGAL – II LIGA (27.ª Jornada):

Académico de Viseu-Rio Ave (18h00)

PORTUGAL – LIGA REVELAÇÃO (Apuramento Taça Revelação, 13.ª Jornada):

V. Guimarães-Farense (11h00)

ALEMANHA (27.ª Jornada):

Bochum-Borussia Monchengladbach (19h30)

ESPANHA (29.ª Jornada):

Athletic Bilbao-Getafe (20h00)

FRANÇA (29.ª Jornada):

Saint Étienne-Troyes (20h00)

INGLATERRA (30.ª Jornada):

Wolverhampton-Leeds United (20h00)

ITÁLIA (30.ª Jornada):

Sassuolo-Spezia (17h45)

Génova-Torino (20h00)

Atletismo, Moto GP, Fórmula 1, ténis e voleibol

Esta sexta-feira, há vários portugueses em ação nos Mundiais de atletismo em pista coberta. Confira:

- 60 metros femininos (eliminatórias) - Lorene Bazolo e Rosalina Santos, 10h15 locais (09h15 em Lisboa).

- 400 metros femininos (eliminatórias) - Cátia Azevedo, 11h45 locais (10h45 em Lisboa).

- Triplo Salto masculino (final) - Pedro Pichardo e Tiago Luís Pereira, 12h10 locais (11h10 em Lisboa).

- 60 metros femininos (meia-final) - Lorene Bazolo e Rosalina Santos (caso se qualifiquem), 18h10 locais (17h10 em Lisboa).

- Peso feminino (final) - Auriol Dongmo e Jessica Inchued, 18h55 locais (17h55 em Lisboa).

- 60 metros femininos (final) - Lorene Bazolo e Rosalina Santos (caso se qualifiquem), 20h55 locais (19h55 em Lisboa).

Sobre rodas, e já depois dos treinos livres na Moto GP nesta madrugada, no Grande Prémio da Indonésia, há também treinos livres na Fórmula 1, para a primeira prova do Mundial, no Grande Prémio do Bahrein, com sessões às 12 horas e às 15 horas. Ainda na Fórmula 1, vão ser anunciadas decisões sobre os incidentes no Grande Prémio de Abu Dhabi, onde Max Verstappen se sagrou campeão do mundo em 2021.

No ténis, prossegue o Masters 1.000 de Indian Wells e, por cá, no voleibol, há meias-finais da “Final Four” da Taça de Portugal feminina, com o Leixões-AJM/FC Porto pelas 18 horas e o Sporting-V. Guimarães pelas 21 horas.