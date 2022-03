É um domingo repleto de desporto. Anote na agenda, que há muito para ver e mesmo assim pode não dar para tudo ao mesmo tempo. Por cá, no futebol, conclui-se a 27.ª jornada da I Liga, com cinco encontros. O líder FC Porto testa-se no dérbi no Bessa, o Benfica recebe o Estoril e há ainda paragens em Barcelos, Paços de Ferreira e Portimonense.

Mas há muito mais para ver no futebol nacional, da II Liga até ao Campeonato de Portugal. Confira:

PORTUGAL – I LIGA (27.ª Jornada):

Gil Vicente-Marítimo (15h30)

Paços de Ferreira-Moreirense (15h30)

Benfica-Estoril (18h00)

Portimonense-Sp. Braga (20h00)

Boavista-FC Porto (20h45)

PORTUGAL – II LIGA (27.ª Jornada):

Nacional-Académica (11h00)

Benfica B-Leixões (14h00)

Casa Pia-Feirense (14h00)

FC Porto B-Estrela da Amadora (15h30)

Trofense-Desp. Chaves (18h00)

Vilafranquense-Varzim (20h30)

PORTUGAL – LIGA 3 (Fase de Subida, 1.ª Jornada):

Felgueiras 1932-V. Guimarães B (11h00)

Alverca-Torreense (15h00)

UD Oliveirense-V. Setúbal (17h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (Fase de Manutenção, 1.ª Jornada):

Pevidém-São João de Ver (15h00)

Real SC-Oliveira do Hospital (15h00)

AD Sanjoanense-Montalegre (15h00)

U. Santarém-Amora (15h00)

Há, ainda, muito para ver no Campeonato de Portugal, com o início da fase de subida. São seis jogos em agenda: Olhanense-Os Belenenses (13h00), Vilaverdense-Salgueiros (15h00), Marítimo B-São Martinho (15h00), Paredes-Leça (15h00), Sertanense-Pêro Pinheiro (15h00) e Fontinhas-Moncarapachense (16h00, 15h00 locais). Na fase de manutenção, há também muito para ver a partir das 15 horas: Alvarenga-Gondomar, Castro Daire-Gouveia, Forjães-Merelinense, Idanhense-Condeixa, Imortal-Esperança de Lagos, Juventude Évora-Serpa, Loures-Sintrense, Maria da Fonte-Macedo Cavaleiros, Peniche-Marinhense, Santa Marta-Vila Meã, BC Branco-Oleiros, Mirandela-Pedras Salgadas, Vianense-Limianos, Vila Real-Berço, Sp. Espinho-Valadares Gaia, Tirsense-Amarante, União 1919-Ferreira Aves, União Montemor-Barreirense, além do Camacha-Câmara de Lobos (16h00) e do Operário-Sp. Ideal (16h00, 15h00 locais).

No futebol internacional, um dia igualmente repleto.

ALEMANHA (27.ª Jornada):

Leipzig-Eintracht Frankfurt (14h30)

Wolfsburgo-Bayer Leverkusen (16h30)

Colónia-Borussia Dortmund (18h30)

ESPANHA (29.ª Jornada):

Espanhol-Maiorca (13h00)

Cadiz-Villarreal (15h15)

Celta de Vigo-Betis (15h15)

Sevilha-Real Sociedad (17h30)

Real Madrid-Barcelona (20h00)

FRANÇA (29.ª Jornada):

Mónaco-PSG (12h00)

Angers-Brest (14h00)

Bordéus-Montpellier (14h00)

Lorient-Estrasburgo (14h00)

Rennes-Metz (14h00)

Reims-Lyon (16h05)

Marselha-Nice (19h45)

INGLATERRA (30.ª Jornada):

Leicester-Brentford (14h00)

Tottenham-West Ham (16h30)

INGLATERRA – TAÇA (Quartos de Final):

Crystal Palace-Everton (12h30)

Southampton-Manchester City (15h00)

Nottingham-Liverpool (18h00)

ITÁLIA (30.ª Jornada):

Veneza-Sampdoria (11h30)

Empoli-Verona (14h00)

Juventus-Salernitana (14h00)

Roma-Lazio (17h00)

Bolonha-Atalanta (19h45)

Decisões no andebol, voleibol e arranque na Fórmula 1

Este domingo, Portugal defronta a Suíça em Winterthur, a partir das 13h30, para a segunda mão da primeira ronda do play-off de acesso ao Mundial 2023 de andebol. A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira venceu a primeira mão na quinta-feira, em Guimarães, por 33-26.

No voleibol, há final da Taça de Portugal em Viana do Castelo, a partir das 17h45, com o Fonte do Bastardo-Benfica.

No hóquei em patins, há um Óquei Barcelos-Benfica, para o campeonato (15h00).

Na Fórmula 1, é dia da primeira corrida do Mundial 2022, com o Grande Prémio do Bahrain, para o qual o monegasco Charles Leclerc parte na “pole position”. A corrida começa pelas 15 horas.

Tudo isto já depois da corrida na Moto GP, com o Grande Prémio da Indonésia, que teve início às 07h00.

No ténis, termina o Masters 1.000 de Indian Wells.

Ainda no atletismo, terminam os Mundiais em pista coberta e há portugueses no último dia:

- 60 metros barreiras masculinos (eliminatórias) - Abdel Larrinaga, 10:05 locais (09:05 em Lisboa).

- Triplo Salto feminino (final) - Patrícia Mamona, 11:00 locais (10:00 em Lisboa).

- 60 metros barreiras masculinos (meia-final) - Abdel Larrinaga (caso se qualifique), 17:05 locais (16:05 em Lisboa).

- 1.500 metros masculinos (final) - Isaac Nader (caso se qualifique), 18:35 locais (17:35 em Lisboa).

- 60 metros barreiras masculinos (final) - Abdel Larrinaga (caso se qualifique), 19:30 locais (18:30 em Lisboa).