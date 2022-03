Portugal recebe esta sexta-feira a Islândia, a partir das 20h15, no Portimão Estádio, em Portimão, para mais um jogo da qualificação para o Europeu de 2023 de sub-21, num dia com muito para ver na qualificação para o Mundial 2022.

Na zona sul-americana, Argentina e Venezuela medem forças a partir das 23h30 (hora de Portugal Continental), em jogo da 17.ª jornada, sendo que os argentinos já estão apurados para o Qatar, enquanto a Venezuela já não tem hipóteses de qualificação.

Arranca ainda, na zona africana, o play-off, com os jogos da primeira mão. Confira:

RD Congo - Marrocos, 15h00

Camarões - Argélia, 17h00

Mali - Tunísia, 17h00

Gana - Nigéria, 19h30

Egito - Senegal, 19h30

Além disso, e um pouco por todo o mundo, há jogos particulares de seleções, de manhã até à noite. Veja a lista:

Uganda - Tajiquistão, 11h00

Letónia - Kuwait, 12h00

Uzbequistão - Quirguistão, 14h00

Cabo Verde-Liechtenstein, 16h00

Guiné-Conacri - África do Sul, 17h00

Noruega - Eslováquia, 17h00

Malta - Azerbaijão, 18h00

Roménia - Grécia, 18h15

Luxemburgo - Irlanda do Norte, 19h15

Bósnia-Herzegovina - Geórgia, 19h45

Andorra - São Cristóvão e Nevis, 19h45

San Marino - Lituânia, 19h45

França - Costa do Marfim, 20h15

Modalidades: do andebol ao ciclismo, com Fórmula 1 pelo meio

Pelas 20h00, o FC Porto recebe a equipa da Maia/UMaia, em jogo da 26.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

No ciclismo, prossegue a Volta à Catalunha. Depois da vitória do português João Almeida na quarta etapa, na quinta-feira, esta sexta-feira é dia da quinta etapa, com 206 quilómetros, entre La Pobla de Segur e Vilanova i la Geltrú. Rui Costa e Ivo Oliveira também estão em prova.

No automobilismo, e depois do arranque do Mundial no último fim-de-semana, com o Grande Prémio do Bahrain, este fim-de-semana vem aí a segunda corrida do campeonato, com o Grande Prémio da Arábia Saudita. Esta sexta-feira, há treinos livres, às 14h00 e às 17h00.