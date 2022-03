Num fim-de-semana que apanha a pausa para seleções, este sábado tem um português de olho por mais uma final. O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, defronta o RB Bragantino a partir das 21h30, na disputa por um lugar na final do Campeonato Paulista, num dia que tem vários duelos particulares de seleções, de manhã até à noite.

Os jogos de seleções deste sábado:

Angola-Guiné Bissau (12h00)

Singapura-Malásia (12h00)

Martinica-Guadalupe (14h00)

Níger-Líbia (16h00)

Índia-Bielorrússia (16h00)

Islândia-Finlândia (16h00)

República da Irlanda-Bélgica (17h00)

Gibraltar-Ilhas Faroé (17h00)

Inglaterra-Suíça (17h30)

Qatar-Bulgária (17h30)

Espanha-Albânia (18h45)

Mauritânia-Moçambique (19h00)

Ainda no futebol, há um jogo de caridade organizado pela Liverpool FC Foundation, entre lendas do Liverpool e do Barcelona, no estádio Anfield, pelas 15 horas. À mesma hora, jogo solidário Weekend of Legends, organizado pela Fundação Luís Figo e pelo Rangers, no âmbito da celebração dos 150 anos do clube, no estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia.

A seleção nacional de sub-19 de Portugal joga também para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa, frente à República da Irlanda (19h30) em jogo do grupo 3. Também a seleção nacional sub-17 lusa joga para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa, frente à Bélgica, pelas 16 horas.

O que há para ver nas modalidades

No andebol, completa-se a jornada 21 do campeonato da 1.ª Divisão, depois da vitória de sexta-feira do FC Porto, ante o Maia/UMaia:

Águas Santas-Belenenses (15h00)

Boa Hora-FC Gaia (16h30)

Madeira SAD-V. Setúbal (17h00)

Sporting-ABC (18h00)

AD Sanjoanense-AA Avanca (18h00)

Póvoa Andebol-Benfica (19h00)

Sp. Horta-Xico Andebol (22h00, 21h00 locais)

No basquetebol, disputam-se os jogos da 22.ª e última jornada da fase regular:

Sporting-CAB Madeira (15h00)

FC Porto-UD Oliveirense (15h00)

Académica-Imortal (15h00)

Póvoa-Vitória de Guimarães (15h00)

Benfica-Lusitânia (15h00)

Ovarense-Illiabum (15h00)

No futsal, o campeonato volta depois do fim-de-semana passado ter sido de Taça. Decorrem seis dos sete jogos da 20.ª jornada:

Eléctrico-Nun’Álvares (16h00)

Sp. Braga/AAUM-Sporting (16h00)

Futsal Azeméis-Quinta dos Lombos (18h30)

Fundão-Portimonense (18h30)

Leões de Porto Salvo-Modicus (19h00)

Benfica-Torreense (20h30)

No hóquei em patins, há dois jogos do campeonato nacional, relativos à 22.ª jornada:

UD Oliveirense-AD Sanjoanense (18h00)

Parede-Marinhense (21h00)

Ainda no hóquei em patins, há quinta jornada da fase de grupos da Liga Europeia, com o Sporting de Tomar a receber os italianos do Lodi (18h00) para o grupo A e a AD Valongo a receber o Diessbach, da Suíça, para o grupo B (18h30). Para o Juventude de Viana, há primeira mão dos quartos de final da Taça da Europa, com a receção aos espanhóis do Calafell (18h00).

No ciclismo, João Almeida defende, na sexta e penúltima etapa, a liderança da Volta à Catalunha em bicicleta, que tem ainda a participação de Rui Costa e Ivo Oliveira, todos da UAE Team Emirates. Almeida tem um segundo de vantagem para o segundo classificado da geral, Nairo Quintana.