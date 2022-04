Esta segunda-feira fica marcada pelo fecho de jornada em vários campeonatos, com o Varzim-FC Porto B a encerrar, por cá, a 28.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol. Há, também, futebol em Itália, em Espanha e Inglaterra, com a conclusão de mais uma jornada nas principais ligas desses países.

Por cá, há ainda decisões pelo acesso à Taça Revelação, com três jogos decisivos para que Marítimo (1.º com 31 pontos), Famalicão (2.º com 30), Belenenses (3.º com 30) e Vizela (4.º com 29) definam os dois primeiros classificados, que vão disputar a Taça Revelação com os seis clubes que jogaram a fase de campeão na Liga Revelação.

O dia tem ainda lançamento dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica recebe o Liverpool na terça-feira, para a primeira mão da eliminatória, treinando a partir das 10h15 no Seixal, com o treinador Nélson Veríssimo e um jogador a fazerem o lançamento da partida a partir das 15h15, em conferência de imprensa. Do lado do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp fala a partir das 12h20.

II Liga, 28.ª jornada:

Varzim - FC Porto B, 18:00 (SportTV+).

Liga italiana, 31.ª jornada:

Verona - Génova, 17:30 (SportTV3)

AC Milan - Bolonha, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, 30.ª jornada:

Real Sociedad - Espanyol, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa, 31.ª jornada:

Crystal Palace - Arsenal, 20:00 (SportTV2).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, 14.ª jornada:

Belenenses - Sporting, 16:00

Marítimo - Vitória de Guimarães, 16:00

Famalicão - Vizela, 16:00