A 30.ª jornada da I e II Ligas prossegue este sábado, com quatro jogos no principal escalão e seis no segundo, no dia que antecede a Páscoa. O líder FC Porto entra em campo na véspera do dérbi Sporting-Benfica em Alvalade, num dia em que há também muito para ver no futebol internacional, com o Manchester City-Liverpool, das meias-finais da Taça de Inglaterra, como cabeça de cartaz.

Veja tudo, porque há mesmo muito desporto para ver este fim-de-semana. Do futebol às restantes modalidades.

PORTUGAL – I LIGA (30.ª Jornada):

Moreirense-Tondela (15h30)

Belenenses-Vizela (18h00)

Marítimo-Boavista (18h00)

FC Porto-Portimonense (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (30.ª Jornada):

Académica-Penafiel (11h00)

Farense-Mafra (11h00)

Leixões-FC Porto B (14h00)

Académico de Viseu-Trofense (15h30)

Estrela da Amadora-Nacional (17h00)

Feirense-Vilafranquense (19h00)

ALEMANHA (30.ª Jornada):

Augsburgo-Hertha Berlim (14h30)

Borussia Dortmund-Wolfsburgo (14h30)

Friburgo-Bochum (14h30)

Mainz-Estugarda (14h30)

Borussia Monchengladbach-Colónia (17h30)

ESPANHA (32.ª Jornada):

Elche-Maiorca (13h00)

Alavés-Rayo Vallecano (15h15)

Valência-Osasuna (17h30)

Getafe-Villarreal (20h00)

FRANÇA (32.ª Jornada):

St. Étienne-Brest (16h00)

Lille-Lens (20h00)

INGLATERRA (33.ª Jornada):

Tottenham-Brighton (12h30)

Manchester United-Norwich (15h00)

Southampton-Arsenal (15h00)

Watford-Brentford (15h00)

INGLATERRA – TAÇA (Meia-final):

Manchester City-Liverpool (15h30)

ITÁLIA (33.ª Jornada):

Cagliari-Sassuolo (11h30)

Sampdoria-Salernitana (13h30)

Udinese-Empoli (13h30)

Fiorentina-Veneza (15h30)

Juventus-Bolonha (17h30)

Lazio-Torino (19h45)

De volta ao futebol nacional, há muito mais para ver, nos escalões mais baixos e também entre os mais jovens, com decisões cada vez mais próximas na Liga 3, Campeonato de Portugal, liga feminina, juniores e juvenis. Começa também a Taça Revelação.

PORTUGAL – LIGA 3 – Fase Subida, Série 2:

União Leiria-Sp. Braga B (15h00)

V. Setúbal-UD Oliveirense (17h00)

PORTUGAL – LIGA 3 – Fase Manutenção:

Oliveira do Hospital-Real SC (11h00, série 6)

AD Fafe-Lusitânia de Lourosa (15h00, série 3)

São João de Ver-Pevidém (15h00, série 4)

Montalegre-AD Sanjoanense (15h00, série 4)

Amora-União Santarém (15h00, série 5)

CAMPEONATO DE PORTUGAL – Fase Subida, Zona Norte (4.ª Jornada):

Paredes-Marítimo B (11h00)

Salgueiros-São Martinho (15h00)

Vilaverdense-Leça (16h00)

CAMPEONATO DE PORTUGAL – Fase Subida, Zona Sul (4.ª Jornada):

Fontinhas-Sertanense (13h00)

Belenenses-Pêro Pinheiro (16h00)

Olhanense-Moncarapachense (16h00)

TAÇA REVELAÇÃO (1.ª Jornada):

Grupo B: Famalicão-Benfica (16h00)

LIGA FEMININA – Apuramento de Campeão (10.ª Jornada):

Vilaverdense-Marítimo (11h00)

Sp. Braga-Clube de Albergaria (15h00)

Benfica-Torreense (15h00)

Famalicão-Sporting (15h00)

LIGA FEMININA – Manutenção (10.ª Jornada):

Atlético CP-Estoril (11h00)

Amora-Atl. Ouriense (13h00)

Condeixa-Gil Vicente (15h00)

Varzim-Valadares Gaia (15h00)

JUNIORES – Apuramento de Campeão (8.ª Jornada):

Estoril-Rio Ave (16h00)

Alverca-V. Guimarães (16h00)

JUVENIS – Apuramento de Campeão (3.ª Jornada):

Rio Ave-Belenenses (11h00)

Benfica-FC Porto (11h00)

Modalidades: futsal de volta e decisões no voleibol

Nas modalidades, a Liga de futsal está de volta este fim-de-semana, depois da paragem para os compromissos das seleções. No voleibol, grande decisão no jogo cinco da meia-final do campeonato entre Fonte do Bastardo e Sporting. Há ainda basquetebol, andebol, hóquei em patins e ciclismo.

FUTSAL (22.ª Jornada):

Sp. Braga/AAUM-Modicus (15h00)

Leões de Porto Salvo-Fundão (16h00)

Futsal Azeméis-Candoso (17h00)

Eléctrico-Portimonense (17h00)

Viseu 2001-Nun’Álvares (18h00)

Torreense-Quinta dos Lombos (19h30)

ANDEBOL (Jogos em atraso):

16.ª Jornada: Belenenses-FC Gaia (18h00)

23.ª Jornada: Póvoa Andebol-V. Setúbal (18h00)

BASQUETEBOL (2.ª Fase, 4.ª Jornada):

Grupo B: CD Póvoa-Lusitânia (16h00)

Grupo C: Ovarense-V. Guimarães (16h00)

Grupo A: Benfica-Sporting (17h30)

Grupo C: Académica-Illiabum (18h00)

Grupo B: Imortal-CAB Madeira (18h30)

No voleibol, como referimos, decisão total na meia-final entre Fonte do Bastardo e Sporting, a partir das 19 horas (18h locais, nos Açores). É a “negra” entre insulares e leões, que estão empatados 2-2 na eliminatória, sabendo-se já que, quem vencer, encontra o Benfica na final.

No hóquei em patins, disputam-se as meias-finais da Golden Cup, com o Benfica a defrontar o HC Liceo pelas 12 horas e a outra meia-final é às 18 horas, entre Óquei Barcelos e Sporting.

No ciclismo, prossegue a Volta a Turquia, que termina no domingo, com a participação do português Iúri Leitão, da equipa Caja Rural.