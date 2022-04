Futebol nacional e internacional, MotoGP em Portimão, Fórmula 1, dérbis em juvenis e no voleibol e muito mais. Este domingo, 24 de abril, tem agenda repleta a nível desportivo. Confira tudo o que pode acompanhar neste dia.

PORTUGAL – I LIGA (31.ª Jornada):

Estoril-Belenenses (18h00)

Tondela-V. Guimarães (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (31.ª Jornada):

Penafiel-Feirense (11h00)

Mafra-Rio Ave (14h00)

Benfica B-Académico Viseu (15h30)

FC Porto B-Vilafranquense (15h30)

Nacional-Farense (15h30)

Sp. Covilhã-Leixões (17h00)

LIGA 3 (2.ª Fase, 5.ª Jornada):

Ap. Campeão: V. Guimarães B-Alverca (11h00)

Manutenção: Montalegre-Pevidém, AD Sanjoanense-São João de Ver, Real SC-Sporting B e Oliveira do Hospital-Oriental Dragon (jogos às 15h00).

JUVENIS – APURAMENTO CAMPEÃO (4.ª Jornada):

Belenenses-Sp. Braga (11h00)

Sporting-Benfica (11h00)

Ainda no futebol nacional, disputa-se a quinta jornada da fase de campeão no Campeonato de Portugal e a quarta jornada da fase de descida.

ALEMANHA (31.ª Jornada):

Bochim-Augsburgo (14h30)

Hertha Berlim-Estugarda (16h30)

ESPANHA (21.ª Jornada):

Barcelna-Rayo Vallecano (20h00)

FRANÇA (34.ª Jornada):

Rennes-Lorient (12h00)

Clermont-Angers (14h00)

Metz-Brest (14h00)

Nantes-Bordéus (14h00)

Nice-Troyes (14h00)

Lille-Estrasburgo (16h05)

Reims-Marselha (19h45)

INGLATERRA (34.ª Jornada):

Brighton-Southampton (14h00)

Burnley-Wolverhampton (14h00)

Chelsea-West Ham (14h00)

Liverpool-Everton (16h30)

ITÁLIA (34.ª Jornada):

Salernitana-Fiorentina (11h30)

Bolonha-Udinese (14h00)

Empoli-Nápoles (14h00)

Génova-Cagliari (17h00)

Lazio-Milan (19h45)

Modalidades:

Este domingo, é dia de Grande Prémio na Fórmula 1, com a corrida no Grande Prémio de Itália/Emilia-Romagna, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, Itália. Max Verstappen parte na frente. Corrida com início às 14 horas.

É também dia, por cá, do Grande Prémio de Portugal em Moto GP, a quinta prova do Mundial, com o português Miguel Oliveira em ação. Confira todos os horários para o que vai acontecer no Autódromo Internacional do Algarve:

- Moto3: warm up às 09h20 e corrida às 11h20

- MotoGP: warm up às 09h40 e corrida às 13h00

- Moto2: warm up às 10h10 e corrida às 14h30

Ainda sobre rodas, nos ralis, termina o Rali da Croácia, a terceira prova do Mundial (WRC).

Por cá, há campeonato de hóquei em patins, com dois jogos da 24.ª jornada: UD Oliveirense-Óquei Barcelos (15h00) e Sporting-Parede FC (15h00).

No andebol, Portugal joga para o grupo 5 de qualificação para o Euro feminino 2022, defrontando a Espanha na sexta e última jornada, a partir das 18 horas.

No ténis, prossegue o Estoril Open, com o último dia da fase de qualificação, antes do arranque do quadro principal, na segunda-feira.

No basquetebol, ao longo da tarde e já na madrugada de segunda-feira, quarto jogo dos «playoffs» para oito equipas, a saber:

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks (18h00)

Denver Nuggets-Golden State Warriors (20h30)

Atlanta Hawks-Miami Heat (00h00)

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns (02h30)

No ciclismo, disputa-se a Liège-Bastogne-Liège, com a participação do português Ruben Guerreiro. Termina também a Taça das Nações, que conta com a participação de uma seleção portuguesa de pista, nas disciplinas de resistência, composta por Maria Martins, João Matias, Iúri Leitão e Ivo Oliveira, em Glasgow, na Escócia.

No voleibol, é dia de dérbi, com o Sporting-Benfica, jogo um da final do play-off de apuramento de campeão masculino (18h00). Do lado feminino, terceiro jogo da final do play-off de campeão, entre a AJM/FC Porto e o Leixões (18h00).

Também é dia da cerimónia dos Laureus, em Sevilha, Espanha, que vai dar a conhecer os vencedores do ano destes prémios.