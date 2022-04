É um sábado recheado, desportivamente falando. Do futebol nacional ao internacional, há muito para ver e, em paralelo, decisões em jogo para os protagonistas. Por cá, na I Liga, o FC Porto recebe o Vizela e pode dar um passo firme para o título caso vença, ficando à espera do que possa acontecer no Sporting-Gil Vicente de domingo. Há também Benfica em campo no Funchal e jogos importantes na luta pela manutenção, quer no principal escalão, quer na II Liga, onde também se joga pela subida. Na Liga 3, vai conhecer-se a equipa que acompanha a UD Oliveirense na subida direta à II Liga. Lá fora, nota de destaque para o Real Madrid, que pode ser campeão este sábado caso pontue na receção ao Espanhol.

Confira tudo o que há para ver.

PORTUGAL – I LIGA (32.ª Jornada):

Arouca-Portimonense (15h00)

Marítimo-Benfica (17h00)

FC Porto-Vizela (19h00)

Belenenses-Sp. Braga (21h00)

PORTUGAL – II LIGA (32.ª Jornada):

Académica-Mafra (11h00)

Farense-Desp. Chaves (11h00)

Estrela da Amadora-Penafiel (14h00)

Leixões-Nacional (15h30)

Varzim-Sp. Covilhã (19h15)

PORTUGAL – LIGA 3 (2.ª Fase, 6.ª e última jornada):

Fase de subida:

Alverca-Felgueiras (17h00)

Torreense-V. Guimarães B (17h00)

Fase de manutenção:

Oriental Dragon-Real SC (11h00)

Sporting B-Oliveira do Hospital (15h00)

Pevidém-AD Sanjoanense (15h00)

São João de Ver-Montalegre (15h00)

PORTUGAL – CAMPEONATO DE PORTUGAL (2.ª Fase, Manutenção, 5.ª jornada):

Sp. Espinho-Gondomar (16h00)

PORTUGAL – JUNIORES (Ap. Campeão, 10.ª Jornada):

FC Porto-V. Guimarães (11h00)

Alverca-Estoril (14h00)

Sp. Braga-Rio Ave (16h00)

ALEMANHA (32.ª Jornada):

Augsburgo-Colónia (14h30)

Arminia Bielefeld-Hertha Berlim (14h30)

Borussia Dortmund-Bochum (14h30)

Mainz-Bayern Munique (14h30)

Estugarda-Wolfsburgo (14h30)

Hoffenheim-Friburgo (17h30)

ESPANHA (34.ª Jornada):

Alavés-Villarreal (13h00)

Real Madrid-Espanhol (15h15)

Valencia-Levante (17h30)

Athletic Bilbao-Atlético Madrid (20h00)

FRANÇA (35.ª Jornada):

Lens-Nantes (16h00)

Rennes-Saint Étienne (20h00)

INGLATERRA (35.ª Jornada):

Newcastle-Liverpool (12h30)

Aston Villa-Norwich (15h00)

Southampton-Crystal Palace (15h00)

Watford-Burnley (15h00)

Wolverhampton-Brighton (15h00)

Leeds-Manchester City (17h30)

ITÁLIA (35.ª Jornada):

Cagliari-Verona (14h00)

Nápoles-Sassuolo (14h00)

Sampdoria-Génova (17h00)

Spezia-Lazio (19h45)

Modalidades: dois Benfica-Sporting e um FC Porto-Sporting

A 24.ª jornada da liga de futsal já teve o Benfica-Modicus e o Torreense-Sporting – devido à participação de leões e águias na “final four” da Champions – mas tem quatro jogos importantes nas contas do play-off e manutenção.

FUTSAL – 24.ª Jornada:

Candoso-Quinta dos Lombos (16h00)

Sp. Braga/AAUM-Fundão (16h00)

Eléctrico-Leões de Porto Salvo (16h00)

Futsal Azeméis-Nun’Álvares (17h00)

Ainda no futsal, mas no campeonato feminino, nota para o dérbi Benfica-Sporting, da 24.ª e antepenúltima jornada da fase regular, a partir das 21h30. O líder recebe o terceiro classificado.

No hóquei em patins, arranca a 25.ª jornada, que tem cinco dos sete jogos neste sábado.

HÓQUEI EM PATINS – 25.ª Jornada:

SC Marinhense-AD Valongo (17h00)

Paço de Arcos-Juventude de Viana (18h00)

Óquei Barcelos-UD Oliveirense (21h00)

HC Turquel-HC Braga (21h00)

Parede FC-AD Sanjoanense (21h00)

Ainda no hóquei em patins, nota para a equipa feminina do Benfica, que joga as meias-finais da Liga Europeia, em Gijón, Espanha, defrontando a partir das 15h30 a equipa espanhola do Palau Plegamans. A outra meia-final, pelas 18h30, opõe o Gijón ao Cerdanyola, num duelo 100 por cento espanhol.

No andebol, prossegue a 25.ª jornada, com cinco jogos.

ANDEBOL – 25.ª Jornada:

AD Sanjoanense-Sporting (15h00)

Benfica-V. Setúbal (15h00)

Águas Santas-FC Gaia (17h00)

Xico Andebol-Belenenses (18h00)

Póvoa Andebol-ADA Maia/UMaia (19h00)

No basquetebol, prossegue a segunda fase, com seis jogos este sábado, que tem um clássico entre FC Porto e Sporting.

BASQUETEBOL (2.ª Fase):

Grupo A: UD Oliveirense-Benfica (15h00)

Grupo A: FC Porto-Sporting (15h00)

Grupo B: CD Póvoa-Imortal (15h00)

Grupo B: Lusitânia-CAB Madeira (15h00, 14h00 locais)

Grupo C: Académica-Ovarense (15h00)

Illiabum-V. Guimarães (15h00)

No voleibol, joga-se o jogo dois da final do campeonato, com o Benfica a receber o Sporting depois de ter ganho fora aos leões no jogo um. Apito inicial pelas 19 horas.

No ténis, por cá, prossegue o Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril.

No judo, continuam os Campeonatos da Europa, com a participação de João Crisóstomo (-73 quilos), João Fernando (-81 quilos) e Bárbara Timo (-63 quilos), em Sófia, Bulgária.

Este fim-de-semana é também de MotoGP, com o Grande Prémio de Espanha, no Circuito de Jerez-Ángel Nieto e participação do português Miguel Oliveira. Este sábado fica marcado por treinos livres e qualificações. Confira:

- Moto 3: qualificações às 11h35;

- Moto GP: treinos livres às 08h55 e 12h30 e qualificações às 13h10;

- Moto 2: treinos livres às 09h55 e qualificações às 14h10

Nota ainda, sobre rodas, para a sétima prova do Mundial de Fórmula E, com a participação do português António Félix da Costa. A qualificação é pelas 09h45 e a corrida às 14 horas.