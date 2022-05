Portugal nas meias-finais do Europeu sub-17, decisões nos dois play-offs da Liga em Moreira de Cónegos e na Covilhã, decisões de subida em Espanha, França, Itália e Inglaterra e também, por cá, no Campeonato de Portugal, com todas as atenções no Belenenses-Moncarapachense.

Este domingo, 29 de maio, tem muito futebol para ver e pode conferir - e acompanhar - tudo, ao longo do dia, no Maisfutebol, num dia que também tem a final da Liga dos Campeões africana.

EUROPEU SUB-17 (Meias-Finais):

França-Portugal (15h30)

Países Baixos-Sérvia (19h00)

PORTUGAL – PLAY-OFF I LIGA/II LIGA (2.ª Mão):

Moreirense-Desportivo de Chaves (19h30)

PORTUGAL – PLAY-OFF II LIGA/LIGA 3 (2.ª Mão):

Sp. Covilhã-Alverca (17h00)

CAMPEONATO DE PORTUGAL (Zona Sul, Ap. Campeão, 10.ª Jornada):

Olhanense-Sertanense (11h00)

Fontinhas-Pêro Pinheiro (14h00)

Belenenses-Moncarapachense (14h00)

INICIADOS (Ap. Campeão, 5.ª Jornada):

FC Porto-V. Guimarães (11h00)

Benfica-Académica (17h00)

FRANÇA – PLAY-OFF I LIGA/II LIGA (2.ª Mão):

Saint Étienne-Auxerre (18h00)

INGLATERRA – PLAY-OFF SUBIDA À PREMIER LEAGUE:

Huddersfield-Nottingham (16h30)

ITÁLIA – PLAY-OFF SUBIDA SERIE A (2.ª Mão):

Pisa-Monza (19h30)

FINAL LIGA CAMPEÕES ÁFRICA

Al Ahly-Wydad (20h00)

No Brasil, é dia de treinadores portugueses em ação, na oitava jornada do Brasileirão. O Botafogo de Luís Castro visita o Coritiba (20h00) e, à mesma hora, o Palmeiras de Abel Ferreira visita o Santos. Pelas 22 horas, o Corinthians de Vítor Pereira recebe o América Mineiro e o Flamengo de Paulo Sousa visita o Fluminense.

Em Espanha, também com portugueses em ação, a 42.ª e última jornada da II Liga espanhola vai definir as duas equipas promovidas diretamente, numa luta com Eibar, Almería (ambos 80 pontos) e Valladolid (78). Os jogos são pelas 19 horas: Alcorcón-Eibar, Leganés-Almería e Valladolid-Huesca.

Nota, ainda, nos Países Baixos, para o play-off de acesso à Liga Conferência no campeonato neerlandês (Eredivisie), com o duelo entre Alkmaar e Vitesse, da segunda mão (13h30).

Na Rússia, disputa-se a final da Taça, entre Spartak Moscovo e Dínamo Moscovo (15h00).

Modalidades: da Liga Europeia de andebol ao dérbi no hóquei, passando pela F1 e Moto GP

No andebol, termina a Liga Europeia, com o jogo dos terceiro e quarto lugares pelas 15h30 e a final às 18 horas, em Lisboa. O Benfica vai disputar o título com o Magdeburgo.

Na Fórmula 1, grande dia em Monte Carlo, com a corrida do Grande Prémio do Mónaco, a sétima prova do Mundial, a partir das 14 horas.

É também dia de MotoGP, com o Grande Prémio de Itália, a oitava prova do Mundial e com o português Miguel Oliveira em ação. A corrida é às 13 horas, depois da de Moto 2 (11h20) e da de Moto 3 (10h00).

No hóquei em patins há dérbi entre Sporting e Benfica, a partir das 15 horas. É o jogo um das meias-finais do play-off de apuramento de campeão.

No voleibol, Portugal joga contra a Eslováquia em Viana do Castelo (17h00), para a European Golden League, na Pool A.

No ciclismo, termina a Volta a Itália, o Giro, com o contrarrelógio de 17,4 quilómetros em Verona, na 21.ª e última etapa. Jai Hindley é o atual camisola rosa, ganha no sábado a Richard Carapaz. Os portugueses Rui Oliveira e Rui Costa estão em ação. O domingo, no ciclismo, fica ainda marcado pelo final da Volta à Noruega, com participação do português Iúri Leitão.

Termina também o Campeonato da Europa de paraciclismo, com a participação de uma seleção portuguesa composta por Bernardo Vieira, Telmo Pinão, Flávio Pacheco, Hélder Maximino e Luís Costa, na Áustria.

No ténis, prossegue o torneio Roland Garros, com os primeiros quatro jogos dos oitavos de final, quer no quadro masculino, quer no quadro feminino, com nomes como Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Carlos Alcaraz em ação.

Na ginástica, termina a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, no Portimão Arena.

Já mais à noite, já madrugada de segunda-feira em Portugal Continental (dia 30, 01h30), Miami Heat e Boston Celtics têm o sétimo e decisivo jogo da final de conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA), que vai definir quem defronta os Golden State Warriors na grande final de 2022.