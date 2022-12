Moreirense e Arouca disputam, a partir das 20h15 desta quinta-feira, em Moreira de Cónegos, a última vaga na "final four" da Taça da Liga, que se joga em Leiria, em janeiro. Do duelo entre minhotos e arouquenses vai sair o adversário do Sporting nas meias-finais.

Em Inglaterra, há jogo grande a fechar a quarta eliminatória da Taça da Liga inglesa, um Manchester City-Liverpool, a partir das 20 horas.

Em Espanha, há três duelos da segunda ronda da Taça do Rei:

Gernika-Celta Vigo (18h00)

Cacereño-Girona (18h00)

Arenteiro-Atlético de Madrid (20h00)

Na Liga dos Campeões feminina, há quatro jogos, a encerrar a fase de grupos nos grupos A e B, para a sexta jornada.

Grupo A:

Real Madrid-Vllaznia (20h00)

Chelsea-PSG (20h00)

Grupo B:

Slavia Praga-Roma (17h45)

St. Polten-Wolfsburgo (17h45)

Por cá, em território luso, nota ainda para o duelo da Roma, comandada pelo português José Mourinho, ante os neerlandeses do Waalwijk, a partir das 15 horas, no Estádio Municipal de Albufeira. É o terceiro e último encontro do estágio da equipa italiana no Algarve.

No futebol, dá-se ainda a atualização do ranking da FIFA, esta quinta-feira.

Modalidades: basquetebol, hóquei em patins e judo

No basquetebol, há 14.ª jornada da Liga, com cinco jogos, a partir das 19 horas.

Imortal-Lusitânia (19h00)

Oliveirense-Sporting (20h00)

Sangalhos-CAB Madeira (21h00)

Vitória de Guimarães-Ovarense (21h00)

Póvoa-Esgueira (21h30)

No hóquei em patins, há um duelo minhoto que opõe, em Braga, o HC Braga à Juventude de Viana, a partir das 21 horas. Um jogo de acerto de calendário, relativo à 10.ª jornada.

No judo, em Jerusalém, Israel, termina o Masters de Jerusalém, com a participação de Patrícia Sampaio (-78 quilos) e Rochele Nunes (+78 quilos).