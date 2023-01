Esta sexta-feira fica marcada pelo arranque de mais uma jornada em vários dos principais campeonatos europeus, com destaque, em Inglaterra, para um grande duelo na Taça, entre Manchester City e Arsenal.

Confira o que há em agenda, num dia em que, por cá, começa mais uma jornada de Liga 3.

ALEMANHA (18.ª Jornada):

Leipzig-Estugarda (19h30)

ESPANHA (19.ª Jornada):

Almería-Espanhol (20h00)

FRANÇA (20.ª Jornada):

Lorient-Rennes (20h00)

ITÁLIA (20.ª Jornada):

Bolonha-Spezia (17h30)

Lecce-Salernitana (19h45)

INGLATERRA – TAÇA (16 avos)

Manchester City-Arsenal (20h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (16.ª Jornada)

Varzim-AD Sanjoanense (19h00)

Modalidades: meias-finais do Mundial de andebol e no Open da Austrália em ténis

Esta sexta-feira, é dia de grandes decisões no Mundial de andebol, com os dois jogos das meias-finais. E que jogos: às 17 horas, o Espanha-Dinamarca e, às 20 horas, o França-Suécia.

No ténis, já se jogou esta madrugada o primeiro duelo das meias-finais masculinas do Open da Austrália, entre Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas. Esta manhã, a partir das 08h30, Novak Djokovic e Tommy Paulo disputam o outro duelo das meias-finais.

Por cá, no basquetebol, há um FC Porto-Esgueira (20h00) para a 19.ª jornada do campeonato nacional.

No automobilismo, na Arábia Saudita, decorre a segunda prova do Mundial de Fórmula E, com a participação de António Félix da Costa. Às 10h25 há treinos livres, às 12h40 a qualificação e, às 17h03, a corrida. Nos Estados Unidos, decorrem as 24 horas de Daytona, a segunda prova do Campeonato norte-americano de resistência (IMSA), com a participação de Filipe Albuquerque, Guilherme Oliveira e João Barbosa. Às 16h20 há treinos livres e, às 23h25, treinos livres (apenas classe GTP).

No ciclismo, prossegue o Challenge de Maiorca, com a participação de Lucas Lopes (Electro Hiper Europa), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), João Almeida e Rui Oliveira (UAE Emirates).