Em dia de eleições legislativas e na ressaca da entrega do título nacional entregue este sábado ao Sporting, e com as decisões da II Liga e Liga 3 concluídas as atenções do desporto rei viram-se lá para fora. Em Itália vai decidir-se o campeonato este domingo, com o Inter a receber a Lazio já o Nápoles vai a Parma, um dos dois levantará o Scudetto ao final da noite.

Quer em Espanha, quer em Inglaterra o campeão já é conhecido, mas especialmente no território de sua Majestade, a jornada deste domingo será crucial para começar a decidir as restantes equipas que vão à Liga dos Campeões, com o destaque a ir para o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo e Jota. O Forest joga a partir das 14h15 frente ao West Ham. Na Turquia e nos Países Baixos, o troféu de campeão vai ser entregue também este domingo.

Nas modalidades, ficarão a ser conhecidos os dois finalistas da final da Taça de Portugal de andebol, com Sporting e FC Porto com vantagem nas «meias» frente a ABC e Avanca, respetivamente.

Em Imola, em Itália, decorre o Grande Prémio da Emilia-Romagna, que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol. Ainda nos motores, prossegue o Rally de Portugal com mais seis etapas especiais.

Confira aqui tudo o que pode ver este domingo:

Liga inglesa, 37.ª jornada:

Everton-Southampton, 12h00, DAZN1

West Ham-Nottingham Forest, 14h15, DAZN1

Brentford-Fulham, 15h00, DAZN3

Leicester-Ipswich, 15h00, DAZN4

Arsenal-Newcastle, 16h30, DAZN2

Liga italiana, 37.ª jornada, todos os jogos às 19h45

Cagliari-Veneza

Fiorentina-Bolonha

Inter Milão-Lazio, SportTV3

Juventus-Udinese, SportTV4

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Nápoles, SportTV2

Roma-AC Milan, SportTV1

Verona-Como

Liga espanhola, 37.ª jornada, todos os jogos às 18h00

At. Madrid-Betis, DAZN4

FC Barcelona-Villarreal, DAZN1

Celta de Vigo-Rayo Vallecano

Valência-At. Bilbao, DAZN6

Maiorca-Getafe

Real Sociedad-Girona

Sevilha-Real Madrid, DAZN3

Valladolid-Alavés

Las Palmas-Leganés

Osasuna-Espanyol

Título decide-se nos Países Baixos. Todos os jogos são às 13h30

Título deve ficar entregue na Turquia. Todos os jogos às 17h00

Brasil

Flamengo-Botafogo, 22h30

RB Bragantino-Palmeiras, 22h30

Andebol

Taça de Portugal, meias-finais, 2.ª mão:

ABC-Sporting, 16h00

Avanca-FC Porto, 18h00, Porto Canal

Automobilismo

Termina Rali de Portugal, 5.ª prova do Mundial de ralis (WRC) e 4.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis:

SS19 Paredes 1 (16,09 km), 06h43

SS20 Felgueiras 1 (8,81 km), 07h48

SS21 Fafe 1 (11,18 km), 08h35

SS22 Paredes 2 (16,09 km), 09h58

SS23 Felgueiras 2 (8,81 km), 11h03

SS24 Fafe 2 - Power Stage (11,18 km), 13h15.

Grande Prémio de Emilia-Romagna, 7.ª prova do Mundial de Fórmula 1, no Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, em Itália

14:00, DAZN

Mundial de Fórmula E, 9.ª prova, com a participação de António Félix da Costa, em Tóquio, no Japão (horas de Lisboa):

Corrida, às 07:05.

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious)

9.ª etapa:

Gubbio - Siena, 181 km.