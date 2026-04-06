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Benfica entra em campo e Rui Borges antevê a Champions
Benfica entra em campo e Rui Borges antevê a Champions
Esta segunda-feira conclui-se mais uma jornada do campeonato nacional. Depois da «escorregadela» do FC Porto, o Benfica entra em campo diante do Casa Pia para voltar a aproximar-se da lugares cimeiros da classificação. A partida tem início marcado às 20h45, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
Já o rival da Segunda Circular, o Sporting, coloca os olhos nos quartos de final da Champions diante do Arsenal, com Rui Borges e um jogador a fazerem a antevisão à partida diante dos ingleses, que tem lugar na terça-feira seguinte em Alvalade.
Lá fora, o destaque vai para o Nápoles-Milan que pode contar com o regresso de Rafael Leão, depois de uma ausência prolongada devido a uma lesão nos adutores.
Confira aqui tudo o que pode ver esta segunda-feira:
Futebol
I Liga, 28.ª jornada:
Arouca - Estoril Praia, 18:45 (SportTV2)
Casa Pia - Benfica, 20:45 (SportTV1).
II Liga, 28.ª jornada:
FC Porto B - Desportivo de Chaves, 18:00 (Porto Canal)
Torreense - Leixões, 18:00 (SportTV+).
Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento de campeão, 11.ª jornada:
Sporting - Sporting de Braga, 18:00.
Treino da equipa do Arsenal, no centro de treinos do clube, em London Colney, às 11:30.
Conferência de imprensa do treinador, Mikel Arteta, e um jogador, de antevisão do jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões, na sala de imprensa do Estádio José Alvalade, às 18:45.
Treino da equipa do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10:30.
Conferência de imprensa do treinador, Rui Borges, e um jogador, de antevisão do jogo com o Arsenal para a Liga dos Campeões, na sala de imprensa do Estádio José Alvalade, às 18:00.
Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-19 feminina, de preparação para a ronda de elite de apuramento para o Campeonato da Europa Feminino sub-19:
Treino, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 11:00.
Itália
Liga italiana, 31.ª jornada:
Udinese - Como, 11:30 (SportTV1)
Lecce - Atalanta, 14:00 (SportTV1)
Juventus - Génova, 17:00 (SportTV1)
Nápoles - Milan, 19:45 (SportTV3).
Espanha
Liga espanhola, 30.ª jornada:
Girona - Villarreal, 20:00 (DAZN1).
Ciclismo
Espanha
Volta ao País Basco, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), em Espanha, até 11.
Futebol de praia
Sorteio da 1.ª fase do Campeonato Elite de futebol de praia, no Auditório 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras, às 15:00. Transmissão em direto canal de YouTube da Federação Portuguesa de Futebol.
Prossegue estágio da seleção portuguesa de futebol de praia, de preparação para a Acapulco Cup, até 13:
Treino, na Praia de Carcavelos, Cascais, às 10:30.
Viagem para a Cidade do México, às 16:45, chegada às 03:45 locais (10:45 dia 07 em Lisboa).
Futsal
Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para os jogos particulares com o Japão, até 11:
Treinos, na FPF Arena Portugal, em Oeiras, às 11:00 e às 18:00.
Ténis
Mónaco, Monte Carlo
Prossegue torneio de Monte Carlo, masculinos, no Mónaco, com a participação de Nuno Borges, até 12.