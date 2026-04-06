Esta segunda-feira conclui-se mais uma jornada do campeonato nacional. Depois da «escorregadela» do FC Porto, o Benfica entra em campo diante do Casa Pia para voltar a aproximar-se da lugares cimeiros da classificação. A partida tem início marcado às 20h45, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Já o rival da Segunda Circular, o Sporting, coloca os olhos nos quartos de final da Champions diante do Arsenal, com Rui Borges e um jogador a fazerem a antevisão à partida diante dos ingleses, que tem lugar na terça-feira seguinte em Alvalade.

Lá fora, o destaque vai para o Nápoles-Milan que pode contar com o regresso de Rafael Leão, depois de uma ausência prolongada devido a uma lesão nos adutores.

Confira aqui tudo o que pode ver esta segunda-feira:

Futebol

I Liga, 28.ª jornada:

Arouca - Estoril Praia, 18:45 (SportTV2)

Casa Pia - Benfica, 20:45 (SportTV1).

II Liga, 28.ª jornada:

FC Porto B - Desportivo de Chaves, 18:00 (Porto Canal)

Torreense - Leixões, 18:00 (SportTV+).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento de campeão, 11.ª jornada:

Sporting - Sporting de Braga, 18:00.

Treino da equipa do Arsenal, no centro de treinos do clube, em London Colney, às 11:30.

Conferência de imprensa do treinador, Mikel Arteta, e um jogador, de antevisão do jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões, na sala de imprensa do Estádio José Alvalade, às 18:45.

Treino da equipa do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10:30.

Conferência de imprensa do treinador, Rui Borges, e um jogador, de antevisão do jogo com o Arsenal para a Liga dos Campeões, na sala de imprensa do Estádio José Alvalade, às 18:00.

Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-19 feminina, de preparação para a ronda de elite de apuramento para o Campeonato da Europa Feminino sub-19:

Treino, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 11:00.

Itália

Liga italiana, 31.ª jornada:

Udinese - Como, 11:30 (SportTV1)

Lecce - Atalanta, 14:00 (SportTV1)

Juventus - Génova, 17:00 (SportTV1)

Nápoles - Milan, 19:45 (SportTV3).

Espanha

Liga espanhola, 30.ª jornada:

Girona - Villarreal, 20:00 (DAZN1).

Ciclismo

Espanha

Volta ao País Basco, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), em Espanha, até 11.

Futebol de praia

Sorteio da 1.ª fase do Campeonato Elite de futebol de praia, no Auditório 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras, às 15:00. Transmissão em direto canal de YouTube da Federação Portuguesa de Futebol.

Prossegue estágio da seleção portuguesa de futebol de praia, de preparação para a Acapulco Cup, até 13:

Treino, na Praia de Carcavelos, Cascais, às 10:30.

Viagem para a Cidade do México, às 16:45, chegada às 03:45 locais (10:45 dia 07 em Lisboa).

Futsal

Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para os jogos particulares com o Japão, até 11:

Treinos, na FPF Arena Portugal, em Oeiras, às 11:00 e às 18:00.

Ténis

Mónaco, Monte Carlo

Prossegue torneio de Monte Carlo, masculinos, no Mónaco, com a participação de Nuno Borges, até 12.