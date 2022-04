Esta sexta-feira é dia de arranque da 32.ª e antepenúltima jornada na I e II Ligas em Portugal, havendo ainda em agenda um Benfica-Sp. Braga na Taça Revelação e futebol internacional nas principais ligas, de Espanha até Alemanha, passando por França.

PORTUGAL – I LIGA (32.ª Jornada):

Famalicão-Estoril (20h15)

PORTUGAL – II LIGA (32.ª Jornada):

Académico de Viseu-FC Porto B (18h00)

PORTUGAL – TAÇA REVELAÇÃO (2.ª Jornada, Grupo B):

Benfica-Sp. Braga (11h00)

ALEMANHA (32.ª Jornada):

Union Berlim-Greuther Fürth (19h30)

ESPANHA (34.ª Jornada):

Sevilha-Cádiz (20h00)

FRANÇA (35.ª Jornada):

Estrasburgo-PSG (20h00)

Modalidades: dia grande para Sporting e Benfica no futsal

É também dia de Sporting e Benfica entrarem na quadra para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, com os leões, atuais campeões europeus, a defrontarem os franceses do ACCS, onde joga o português Ricardinho. O Benfica encara o Barcelona, onde joga o português André Coelho. Mas há também MotoGP, andebol, ténis e basquetebol.

FUTSAL (Liga dos Campeões, Meias-finais):

ACCS Asnières Villeneuve-Sporting (16h00)

Benfica-Barcelona (19h00)

MOTO GP – Grande Prémio de Espanha, 6.ª prova do Mundial

- Moto 3: treinos livres às 08h00 e às 12h15

- MotoGP: treinos livres às 08h55 e às 13h10

- Moto2: treinos livres às 09h55 e às 14h10

ANDEBOL (Campeonato, 25.ª Jornada):

FC Porto-Boa Hora (20h00)

Sp. Horta-Avanca (22h00, 21h00 locais).

No ténis, prossegue, em Portugal, o torneio ATP 250 Estoril Open, que pode ser acompanhado com transmissões em permanência no Maisfutebol.

Já mais à noite, madrugada de sábado, decorre o jogo seis da eliminatória entre os Minnesota Timberwolves e os Memphis Grizzlies (02h00) na liga norte-americana de basquetebol, sendo que os Grizzlies lideram a série por 3-2 e estão, por isso, a uma vitória das meias-finais de conferência.