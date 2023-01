Esta sexta-feira é dia de jogo grande no futsal, mas também no campeonato italiano de futebol e de início da 16.ª jornada da I Liga.

Confira o essencial do que há para ver nos principais campeonatos.

PORTUGAL – I LIGA (16.ª Jornada):

Portimonense-Santa Clara (20h15)

PORTUGAL – II LIGA (16.ª Jornada):

Moreirense-Mafra (18h00)

ESPANHA (17.ª Jornada)

Celta de Vigo-Villarreal (20h00)

INGLATERRA (20.ª Jornada)

Aston Villa-Leeds (20h00)

ITÁLIA (18.ª Jornada):

Nápoles-Juventus (19h45)

PORTUGAL – LIGA 3 (Série A, 14.ª Jornada):

Montalegre-Sanjoanense (15h00)

Paredes-V. Guimarães B (19h00)

No futsal, destaque para o dérbi da 13.ª jornada da I Liga, o Sporting-Benfica, agendado para as 21 horas.

No andebol, o Madeira SAD joga a primeira mão dos oitavos de final da Taça Europa feminina, ante o Zug Handball, no Funchal, pelas 19h30.

Há ainda vários jogos relativos ao Mundial 2023:

Grupo E (Spodek, Katowice):

Alemanha–Qatar (17h00)

Sérvia–Argélia (19h30)

Grupo F (Tauron Arena, Cracóvia):

Argentina–Países Baixos (17h00)

Noruega–Macedónia do Norte (19h30)

Grupo G (Husqvarna Garden, Jönköping):

Marrocos–EUA (17h00)

Egito–Croácia (19h30)

Grupo H (Malmo Arena, em Malmo):

Bahrain–Tunísia (17h00)

Dinamarca–Bélgica (19h30)

No automobilismo, António Félix da Costa está em ação na primeira prova do Mundial de Fórmula E, no México. Os treinos livres arrancam pelas 22h30.