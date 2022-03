Vai haver fogo no Dragão!

Portugal tem nesta quinta-feira a primeira final rumo ao Mundial que se disputa no final do ano no Qatar.

Depois de falhar o apuramento direto para a prova, Portugal tem pela frente a Turquia, num jogo marcado para as 19h45 no Estádio do Dragão.

Nos outros jogos das meias-finais, Itália e Macedónia do Norte definem o adversário de Portugal ou Turquia, enquanto nos outros jogos do play-off a Suécia defronta a Rep. Checa e o País de Gales joga com a Áustria.

Meias-finais do play-off:

Itália - Macedónia do Norte, 19h45 (SportTV2)

Suécia - República Checa, 19h45 (SportTV3)

País de Gales - Áustria, 19h45 (SportTV4).

Na zona sul americana, prossegue a fase de qualificação do Mundial, com vários jogadores a atuar em Portugal a entrarem em campo na 17.ª jornada:

Brasil - Chile, 23h30 (SportTV1)

Paraguai - Equador, 23h30 (SportTV4)

Colômbia - Bolívia, 23h30 (SportTV5)

Uruguai - Peru, 23h30 (SportTV2).

Jogos particulares

Arménia - Montenegro, 16h

Kosovo - Burkina Faso, 17h

Hungria - Sérvia, 18h30

Escócia - Polónia, 19h45

No ciclismo, vários atletas portugueses estão em competição em provas internacionais.

- Clássica Brugge-De Panne feminina, com a participação de Maria Martins (Le Col-Wahoo), na Bélgica.

- Prossegue Semana Internacional Coppi e Bartali, com a participação de Daniel Viegas (EOLO-Kometa), em Itália, até 26.

- Prossegue Volta à Catalunha, com a participação de João Almeida, Rui Costa e Ivo Oliveira (UAE-Emirates), em Espanha, até 27.

Na natação, decorre a Taça da Europa Eilat, águas abertas, em Israel, com a participação de Tiago Campos, Diogo Cardoso, Angélica André e Mafalda Rosa.

Masculinos, às 08h (horas locais, -2 em Portugal).

Femininos, às 08h (horas locais, -2 em Portugal).